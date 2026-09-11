Черното злато отново плаши пазарите. Брент стигна 108 долара

Петролът продължава да поскъпва и все по-уверено се задържа над психологическата граница от 100 долара за барел. Новата вълна нагоре идва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и опасенията, че атаките срещу кораби могат допълнително да ограничат доставките от Персийския залив. Натискът вече не е проблем само за енергийните пазари - скъпият петрол постепенно се превръща и в риск за джоба на шофьорите, транспорта и инфлацията.

Брент вече е над 108 долара

Европейският референтен сорт Брент поскъпна в азиатската търговия с 0,55% до 108,22 долара за барел, предаде Франс прес. Това идва след изключително силното повишение от 6,34% през предходната сесия.

Американският WTI също продължи нагоре - с 0,58% до 103,07 долара за барел, след като ден по-рано цената му скочи с 6,7%.

Пазарът вече се движи на най-високите си равнища от май насам. Данните на Ройтерс показват, че Брент е достигнал днес и 108,44 долара, а WTI - 103,17 долара за барел. Двата основни сорта са на път да приключат седмицата над 100 долара за първи път от близо четири месеца.

Корабите в Персийския залив вдигнаха цената

Основният двигател на новия скок е страхът, че конфликтът в региона ще доведе до още по-сериозни нарушения на петролните доставки. Само в четвъртък двата сорта поскъпнаха с над 6%, след като серия от удари срещу танкери и други плавателни съдове засили опасенията за сигурността на ключовите морски маршрути.

Особено чувствителна остава ситуацията около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол. Движението там остава ограничено, а според анализ на Ройтерс приблизително една трета от обичайните петролни доставки от Персийския залив все още липсват спрямо нивата преди ескалацията.

Допълнителен риск за пазара донесе и засилването на хутите в Йемен. Превземането на пристанището Моха увеличи опасенията за трафика през Баб ел Мандеб - друг стратегически морски коридор, използван за доставки на енергийни суровини.

Петролът вече натрупа сериозен седмичен ръст

Ценовият скок не е еднодневно явление. Брент и WTI са поскъпнали с близо 13% само в рамките на седмицата, а от дъната си в началото на август двата сорта са добавили над 30%.

Това показва колко бързо пазарът е започнал да включва в цената риска от по-продължителен конфликт. Всеки нов удар срещу танкер, пристанище, рафинерия или морски маршрут вече предизвиква незабавна реакция, защото търговците се страхуват не толкова от липса на произведен петрол, колкото от невъзможността той да стигне безопасно до купувачите.

Над 100 долара вече се превръща в новата реалност

Преминаването на барела над 100 долара е важна психологическа и икономическа граница. Ако тези нива се задържат по-дълго, ефектът постепенно ще започне да се усеща по цялата верига - от бензина и дизела през товарния транспорт до производствените разходи на бизнеса.

Точно затова поскъпването на петрола е лоша новина и за централните банки. По-скъпата енергия може отново да подхрани инфлацията в момент, когато много икономики все още се опитват да я държат под контрол.

В САЩ например цената на дизела вече достигна рекордни стойности над 6 долара за галон на фона на напрежението около доставките и допълнителните проблеми, причинени от удари по руски рафинерии.

Всичко вече зависи от Близкия изток

Пазарът остава изключително чувствителен към всяка новина от региона. При успокояване на конфликта част от натрупаната рискова премия може бързо да изчезне, но нови удари по корабоплаването или инфраструктурата могат да тласнат цените още нагоре.

Засега обаче сигналът е ясен - петролът не само премина 100 долара, а започва да се задържа трайно над тази граница. И ако напрежението в Близкия изток продължи, въпросът за пазарите вече няма да бъде дали барелът ще остане трицифрен, а докъде още може да стигне.