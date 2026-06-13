Кошмар с кораб в Червено море! Стрелба с гранатомети
Британски кораб е бил атакуван
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Британски кораб е бил атакуван
В нито един чат на Сигнал нямаше класифицирана информация, каза говорител на военното ведомство
Хегсет вече бе обвинен, че използва Сигнал, където обсъжда военни планове
Не уволнявам заради фалшиви новини или заради лов на вещици, каза президентът
САЩ започна да нанася удари по цели на хусите в Йемен в края на миналата седмица
Благодари на Оман
Двамата български моряци прекараха 14 месеца в плен на йеменските хуси
Японската фирма и корабособственикът са виновниците в цялата тази история
Твърдението идва в момент, когато принц Мохамед изпълнява функциите на фактически лидер на Саудитска Арабия
Корабът е собственост на Великобритания и бе атакуван от йеменските бунтовници миналия месец
По сведения на военните власти екипажът е напуснал кораба, който е застанал на котва
В самозащита
Хусите нападнаха пореден търговски кораб, но бяха изненадани
Атаките на хусите срещу кораби в Червено море нарушиха световната търговия
Новият удар е нанесен рано тази сутрин йеменско време
Проф. Владимир Чуков очаква разширяване на международната операция
Въпреки военния конфликт, покачването на цените на горивата няма да е стремглаво
Хусите заявиха, че ще продължат с атаките си в Червено море
МВнР изяснява всички обстоятелства относно танкера „Сентръл парк“
Корабът е задържан край пристанище Аден