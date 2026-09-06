Цените на горивата ще останат скъпи. Поне до края на годината

Със сигурност високите цени ще останат в дългосрочен план. Вече голяма част от инвеститорите, финансовите пазари, включително търговци на горива и нефт предвиждат подобни цени да се задържат поне до края или началото на следващата година. В Европа има неминуем риск за цените на дизела поради простата причина, че дизелът е най-често използваното гориво в Европейския съюз, включително и в България, а има недостиг съответно на гориво, като причината за това е, че голяма част от капацитета в Европейския съюз не достатъчен и много често се разчита на внос на подобни нефтопродукти като дизела и това е причината поради която има сериозен ръст. Това каза Цветомир Николов, анализатор в програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията в предаването "Метроном" по радио Фокус.

И допълни: "Това и феномен, който ще се наблюдава в редица други държави, както и традиционния проблем с керосина, с пластмасите, тепърва ще видим големия ефект от недостига на торове и по-високите цени върху селското стопанство с цените за следващата година и това са основните тенденции, които се наблюдават".

Относно това как стои въпросът с доставките за българския пазари и как ще вървят цените на бензина и дизела у нас, той коментира:

"Доставките са гарантирани по простата причина, както сме казвали не веднъж в това студио, че физическите доставки са гарантирани, поради факта първо, че България има сигурни договори, които са с тримесечен хоризонт. Отделно нашите доставки са на територията на Черно море, т.е. предимно казахстански и азербайджански. Суров петрол - много рядко някой друг в зависимост от цени, в зависимост от нужди, в зависимост от вида петрол, който се внася и възможността на рафинерията да го комбинира. Като основният проблем, който България изпитва като затруднение, винаги е бил ценовият шок. Поради простата причина, че цените са глобални и те рефлектират съответно и на местния пазар, независимо от това, че имаме гарантирани физически доставки и рафинерия с огромен капацитет, която задоволява не само нашето потребление, но има и възможност да изнася".

На въпрос на какви цени ще се движи бензинът и дизелът, анализаторът споделя: "Трудно да се прогнозират цените, но със сигурност ще са една идея по-високи, ще продължават високите цени, поради факта, че дизелът, както казах, е дефицитен, съответно при него най-осезаемо се вижда ръст и разликата между бензин и дизел се засилва в ценово изражение. Със сигурност високите цени генерално ще останат за всички видове горива, поне до края на годината".