Богатите държави губят доверието на трезорите зад Океана. Причината

Когато Централната банка на Нидерландия потвърди, че е преместила тонове от националните запаси от злато извън Северна Америка, тя посочи като мотив за решението си, че то ще я направи „по-добре подготвена за тежки кризи“.

Около 86 тона от общо около 313, досега съхранявани в САЩ и Канада, бяха преместени в Лондон „предвид нарастващите геополитически вълнения“, за да може благородният метал да е „лесно достъпен за използване в кризисна ситуация“.

Въпросите не закъсняха. Защо нидерландците правят това? Очакват ли голям икономически шок на хоризонта

Изглежда, че не, но тази стъпка явно е в отговор на нестабилното и несигурно състояние, в което се намира светът, като търговските и военните конфликти подтикват страните да вземат предпазни мерки и да държат златото си по-близо до дома, отбелязва в анализ BBC.

По-рано тази година Франция също обяви, че е върнала златните си резерви от САЩ обратно на родна земя.

Междувременно германската Bundesbank прехвърли над 216 тона от складови бази в чужбина – 111 от Ню Йорк и 105 от Париж, в рамките на няколко години, приключили през 2016 г.

Това е стратегия, която вече е прилагана в периоди на глобална нестабилност.

„Някои европейски централни банки преместиха част от златните си резерви в Ню Йорк в Студената война“, коментират пред BBC анализаторите Лина Томас и Дан Страйвън от Goldman Sachs.

Джоузеф Каватони, старши пазарен стратег в Световния съвет за златото, заявява, че макар войните и търговските напрежения да „влияят на някои от тези решения“, те не са „на първо място“ сред мотивиращите фактори. Инфлацията, лихвените проценти и съхраняването на златото на място, където може да бъде бързо търгувано, също са изиграли роля. „Не усещам, че ни грози някаква неизбежна катастрофа, но хората са по-добре осведомени как да управляват резервните си активи, да ги увеличават и как по-ефективно да извлекат максимална полза от тях.“

De Nederlandsche Bank съобщи, че златото, изтеглено от САЩ и Канада между март и август тази година, в момента се съхранява в трезорите на Bank of England. „Надяваме се, че никога няма да се наложи да ги използваме, но трябва да укрепим нашата устойчивост и готовност“, заявява управителят на Нидерландската централна банка Олаф Слейпен.

Лондон е счетен за най-добрият избор поради позицията му в света като основен търговски център. Ако искате да можете бързо да купите или продадете злато в кризисна ситуация, Лондон е мястото, където трябва да сте, което прави Bank of England популярно място за съхранение.

Банката е един от най-големите пазители на злато в света. Под сградата на 300-годишната институция в центъра на Лондон се съхраняват около 400 000 кюлчета на стойност над 200 млрд. лири. Според проучвания в сектора, проведени от Световния съвет за златото, Bank of England остава най-популярното място за съхранение, но централните банки все повече разнообразяват вариантите за благородния метал, отбелязва BBC.

Къде да се съхранява златото е „все по-важен въпрос за мениджърите на резерви“, според икономистите от Goldman Sachs.

В съвременния свят има много начини. Нидерландия продава около 59 тона злато в Ню Йорк и след това купува още запаси в Лондон, което означава, че това количество не е трябвало да бъде превозвано през Океана. Но над 27 тона са „физически прехвърлени“ от САЩ и Канада до нидерландския Зейст. Подобно количество е изпратено от там до Лондон.

Компаниите, предоставящи такива услуги, пазят в тайна начина, по който се извършват операциите, но мерките за сигурност и планиране са изключително детайлни за да се избегне риск от нещо като сюжета на Italian Job в реалния живот.

Каватони от Световния съвет за златото заявява, че един стандартен подход за преместване на запаси от злато е да се продаде суровината на едно място и да се купи на друго. „Да речем, че искам златото си в Ню Йорк, а го имам в Лондон. Мога да го продам в Лондон и да го купя в Ню Йорк – в същия ден, по същото време, което на практика е прехвърляне по сметка, без да се налага да се прибягва до каквито и да е други логистични промени.“

Има само няколко избрани компании, които се занимават с трансгранични превози на злато, една от които е Brink’s Global Services, която заявява пред BBC, че напоследък е отбелязала „повишено търсене“ от централни банки и други подобни институции. „Засилената геополитическа и икономическа несигурност, наред с нарастващата роля на златото като стратегически актив, допринасят за тази тенденция“, казва изпълнителният вицепрезидент на компанията Надер Антар.

Причината съхранението на злато да е толкова актуална тема за централните банки е, че те все повече купуват този метал. Но съхранението му в собствените им помещения има цена, заявяват от Goldman Sachs. „Съхранението на национална територия изисква инвестиции във физическа сигурност, инфраструктура за одит и застраховки, разходи, които могат да са непропорционално високи за по-малките централни банки“, допълват те.

През последните четири години централните банки са натрупали средно по 1 000 тона злато годишно, което е значително увеличение спрямо 500 тона през предходното десетилетие, според данни на Световния съвет за златото.

Тази тенденция датира от световната финансова криза и се очаква да се засили. Златото преживява своя момент през последните години. Цената му скочи до рекордни върхове, като през януари премина границата от 5 000 долара за унция. Има няколко причини за това, но основен фактор е мястото, което благородният метал заема в човешката психика като т.нар. „безопасно убежище“ – актив, в който да се инвестира по време на финансови и геополитически сътресения, резултат от търговски и военни конфликти.

Инфлацията и лихвените проценти също оказват влияние върху популярността на златото. Поради оскъдността на суровината и ценността, която ѝ се придава от хиляди години, тя е до известна степен устойчива на покачването на цените и се счита за добра инвестиция, допълва BBC.

През последния половин век цените на златото са се повишили много по-бързо от индекса на потребителските цени (CPI) – най-внимателно следеният показател за инфлацията в САЩ, според инвестиционната банка Charles Schwab.

Макар цената на златото да е спаднала от рекордния връх, отбелязан в началото на тази година, тя все още се намира на исторически високо ниво. Goldman Sachs прогнозира, че до края на 2026 г. тя ще се повиши до 4 900 долара за трой унция, с 300 долара повече, отколкото през август.