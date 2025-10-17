Златото бележи исторически рекорди, седмица на поскъпване

Цената на златото постави нов исторически рекорд, надхвърляйки 4300 долара за тройунция – ниво, невиждано досега в търговската история.

Ръстът идва на фона на засилващи се опасения около състоянието на регионалните банки в САЩ, глобалните търговски напрежения и очаквания за нови понижения на лихвените проценти от страна на Федералния резерв. Според анализатори, инвеститорите масово се насочват към благородните метали, търсейки защита от нестабилността на пазарите.

Рекордно поскъпване – най-доброто представяне от 2008 г.

Спот цената на златото се повиши с 0,9% до 4362,39 долара за тройунция, след като по-рано през азиатската сесия достигна нов връх от 4378,69 долара. Фючърсите с доставка през декември нараснаха с 1,7% до 4375,50 долара, показват данните на Reuters. Благородният метал бележи седмичен ръст от около 8,6%, което го поставя на път към най-доброто си седмично представяне от септември 2008 г., когато фалитът на Lehman Brothers отприщи световната финансова криза.

Подобно движение се наблюдава и на пазара на сребро, което се покачи с 0,3% до 54,41 долара за унция – също рекордна стойност и седмичен ръст от 8,2%. Цената му беше подкрепена както от поскъпването на златото, така и от масови покупки на физически метал от страна на инвеститори на спот пазара.

Анализатори: 4500 долара може да се достигнат по-рано от очакваното

„Цената от 4500 долара може да бъде достигната по-рано от очакваното, но много ще зависи от това колко дълго ще се задържат опасенията около търговските отношения между САЩ и Китай и евентуалното правителствено спиране на работа,“ коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Пазарите реагираха чувствително на новите обвинения от Китай, че Вашингтон всява паника относно контрола върху редките земни елементи. Пекин отказа да отмени ограниченията върху износа – ход, който може да изостри напрежението в световната верига за доставки и да повиши търсенето на злато като сигурен актив.

Същевременно членът на Управителния съвет на Федералния резерв Кристофър Уолър изрази подкрепа за ново понижение на основния лихвен процент, позовавайки се на опасения за състоянието на пазара на труда. Инвеститорите вече залагат на намаление с 25 базисни пункта на заседанието на Фед в края на октомври и още едно до края на годината.

Другите метали следват, но с по-сдържени движения

Докато златото и среброто водят възхода, платината и паладият отбелязаха по-умерени промени. Платината поевтиня с 0,4% до 1706,45 долара за тройунция, а паладият се повиши с 0,3% до 1618,95 долара. Въпреки леките колебания, и двата метала са на път да приключат седмицата с ръст, следвайки посоката на златото.

Според анализатори от Bloomberg Economics, ако напрежението между големите икономики продължи, цената на златото може да се превърне в нов барометър за глобалното доверие. „Инвеститорите вече не купуват злато само като актив, а като застраховка срещу несигурността на света,“ посочва пазарният наблюдател Дейвид Фанг.

