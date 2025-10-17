Голямо разкритие за моловете! Има ли решение

Сериозен проблем бе разкрит в много от моловете у нас.

Кражбите в моловете са заради препродажба. Това става ясно от репортаж на Нова телевизия.

Екипи на специализираните полицейски сили започват да патрулират в големите търговски обекти. Полицейското присъствие ще бъде засилено, особено преди Новогодишните празници.

Продължава тенденцията част от кражбите да се извършват, за да може стоката след това да бъде препродадена. Най-често става въпрос за дрехи и обувки, козметика и играчки, информира Нова телевизия

Специализирани екипи ще извършват обходи, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието, сподели старши инспектор Витали Цветков от сектор “Улична престъпност”, СДВР.

Освен към посегателствата срещу купувачите, акцията ще е насочена и към кражбите от магазини. Само допреди година в столицата са действали 2 групи, които са организирали кражби.

В повечето случаи кражбите са с цел препродаване, но не са организирани. Даже онзи ден имахме случай. Бяха откраднати 60 чифта чорапи от популярна марка. Като зададохме въпроса на извършителя, той отговори, че ще ги преподава, каза Цветков.

Внимание ще се обръща и на непълнолетните, които създават ситуации в магазините.

Идеята е при такъв тип поведение от младежи веднага да бъде уведомена полицията. В МВР има инспектори от ДПС, които основно се занимават с подобен вид извършители, обясни Цветков.

А само преди няколко дни, в един от моловете в столицата, мъж е извадил мачете срещу две момчета, които му са направили забележка, че пуши. Днес мъжът вече е в ареста, след като прокуратурата е започнала работа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com