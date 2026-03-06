Икономистът Георги Ангелов: Тецовете са важен резерв

Тецовете в България стават всички по-важен резерв. Това заяви икономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов пред БНТ. Той и Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, се обединиха около тезата, че войната в Близкия изток е още една причина Европа да мисли повече за енергийната сигурност. Освен това трябва да се мисли за намаляване на зависимостта от чужди страни.

„Преди Европа беше повече зависима от Газпром, сега от други доставчици.

В края на отоплителния сезон трябва да мислим какво правим след зимата. „Трябва да имате стратегия за тецовете, защото договорете един от тях в комплекс Марица Изток изтече. Тецовете трябва да бъдат запазени като резерв, а да не се изненадваме всяка зима“, смята Георги Ангелов.

Според Михаил Кръстев за стабилността ще продължим да разчитаме на въглеводороди, ще продължим да разчитаме на атомна енергия, ще продължим да разчитаме на възобновяема енергия, която обаче за да бъде съхранена и да бъде основа в енергийния микс, са ни необходими суровини, с каквито не разполагаме за въпросните батерии. Така че Европа е малък полуостров в един Евразийски континент и трябва да търси диверсификация, да запази добри отношения с всички вероятни източници на енергия.

Старши икономистът в "Отворено общество" Георги Ангелов разви, че основната цел на Иран е да създадат петролен шок, с който да помогне натиск върху света, за да спре войната, тъй като като те не може да се противопостави военните на САЩ и Израел, но може да се противопостави чрез изкуствено създадена енергийна криза.

"Затворяването на Ормузкия поток лишава света от 10-20 млн. барела петрол на ден, отделно природен газ, торове, отделно алуминий - всички неща, които са много важни за световната икономика и оттам усещаме най-големите ефекти."

Ангелов предлага, че най-големият проблем за Европа в момента е самолетното гориво, което в голяма степен идва от Персийския залив, което ще повлияе на туризма.

„Положителното обаче е, че нито един турист няма да ходи в Близкия изток, повечето ще останат в Европа, американските туристи ще идват в Европа, вместо да посещават Дубай. Това е шанс за българския туризъм“, коментира още той.

