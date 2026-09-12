„Кошница с грижа“ тръгна: Колко по-евтино излиза едно пазаруване?
Ефективни ли са мерките и докога
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Ефективни ли са мерките и докога
Какво смятат експертите
На всеки двама работещи в бизнеса вече се падат трима в публичния сектор и сред пенсионерите
Преди Европа беше повече зависима от Газпром, сега от други доставчици
България отново ще има свой представител в Ла Лига
Тя и Георги Ангелов са романтичен дует в „Опасна комедия“
Бюджет 2024 е сгрешен в приходната и разходната част, смята Михаил Кръстев
БНБ трябва да се заеме с проблема с кредитния пазар
България в сивия списък за пране на пари обаче е проблем, който не бива да се пренебрегва
Сега сме на най-ниските лихви в историята, което означава, че оттук-нататък те само ще растат
Превалутирането в банките ще става без допълнителни такси, по официалния валутен курс
Още не изпълняваме прословутия инфлационен критерий
Цели сектори са може да рухнат
Ако се спука, цели сектори ще претърпят огромни загуби, каза още Ангелов
Регулаторите трябва да вземат мерки още сега, каза Георги Ангелов
Сбъдват се оптимистичните прогнози, дори се сбъдват повече отколкото бяха
Според него това завързва бюджетния възел и го прави по-труден за управление
Налагането на данъци за свръхпечалба е "стопанско самоубийство"
Депозитите са с 35 млрд. лева повече от кредитите
Тази година ще започнат свръхпечалбите да се отразяват на пазара на труда