"Кошница с грижа" - ще поевтинеят ли трайно храните

Инициативата „Кошница с грижа“, която предвижда предлагането на определени хранителни продукти на по-ниски цени в търговските вериги, предизвика разнопосочни коментари сред икономисти и представители на бизнеса.

В ефира на „Здравей, България“ финансистът Никола Филипов заяви, че не очаква мярката да доведе до съществени промени в цените.„Не мисля, че инициативата ще доведе до значими резултати. Генезисът на инфлацията не се намира във веригите. Това, което беше представено, е набор от хранителни продукти на по-ниски цени, но остава въпросът кой ще плати сметката – дали търговските вериги, дали доставчиците, или и двете страни“, коментира той.

Според Филипов единственият устойчив механизъм за намаляване на цените е ограничаването на проинфлационното публично харчене. „Бизнесът не трябва да бъде демонизиран. Дават се нови правомощия на контролните органи, но бизнесът не е враг на държавата – тя съществува благодарение на него“, посочи финансистът.

Председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков също изрази скептицизъм относно ефекта от мярката върху българските производители. „За нас реален ефект няма да има, той ще бъде по-скоро козметичен. От години настояваме за закон за проследяемост на агрохранителната верига. Необходимо е тя да бъде изсветлена“, заяви Цеков.

По думите му производителите не са участвали пряко в разговорите по инициативата и има опасения, че част от тежестта на мярката може да бъде прехвърлена върху тях чрез намаляване на печалбите им.

На противоположна позиция се оказа Ваня Григорова, бивш икономически съветник на КТ „Подкрепа“. Според нея мерките са стъпка в правилната посока. „Смятам, че „Кошница с грижа“ ще бъде за сметка на търговските вериги, които ще намалят част от високите си надценки. Съществува и възможност за въвеждане на тавани на цени и надценки, каквито се прилагат в някои западноевропейски държави“, каза Григорова.

Икономистът Георги Ангелов отбеляза, че реалният ефект от инициативата ще може да бъде оценен едва след нейното прилагане. „Ще изчакам да видим дали мерките ще бъдат осъществени през следващите месеци. Проблемът обаче е много по-сложен – започва от производството, преминава през преработката и стига до конкуренцията на пазара на дребно“, посочи той.

Според Ангелов българската икономика се нуждае от повече инвестиции и по-силна подкрепа за производството. „Необходимо е да се насърчава производството и да се насочват повече средства към инвестиции. Трябва да се спре фокусът единствено върху потреблението и да се работи за създаване на повече продукция и по-висока добавена стойност“, заяви икономистът.

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