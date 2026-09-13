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Почина Чичко Филипов

Почина Чичко Филипов

Легендарното лице на БНТ Никола Филипов си отиде днес на 86 години. Той е първият телевизионен говорител в България, когото много хора помнят като Чич...

17 май | 16:09
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