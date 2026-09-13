"Кошница с грижа" - ще поевтинеят ли трайно храните
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Какво смятат експертите
Новите инвеститори се отблъскват заради непрекъснатото повишение на брутната работна заплата
Легендарното лице на БНТ Никола Филипов си отиде днес на 86 години. Той е първият телевизионен говорител в България, когото много хора помнят като Чич...