Шок с цените на плодовете и зеленчуците! Надценките стигат 150%
Експерти предупреждават, че ограниченият внос може да доведе до ново поскъпване
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Експерти предупреждават, че ограниченият внос може да доведе до ново поскъпване
Какво смятат експертите
Говори Цветан Цеков
От сегашните 3-4 лв. за килограм, цената на вносния домат може да отиде на под 2 лева
Конкурсът „Най-добра българска фирма на година", организатор на който за трета поредна година е Fibank (Първа инвестиционна банка) навлиза във финална...