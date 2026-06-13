"Кошница с грижа" - ще поевтинеят ли трайно храните
Какво смятат експертите
Следете всички новини, анализи и коментари за Ваня Григорова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво смятат експертите
Едната позиция настоява за внимателен анализ на незаетите места, другата - за съкращения там, където администрацията не работи достатъчно добре
Видяхме възмутени граждани от бюджета, но те са част от проблема, а не част от решението
Парите от паркиране отиват в мъгла, но глобите растат
Критикуват забавените решения и липсата на реален план за почистването на столицата
Събира национална подписка, внася я в парламента
Един фотос събра всички овации
Няма никакво съмнение, че трябва да има нужда от коалиция, за да има сериозен резултат, каза още тя
Тя отговори на въпрос дали ще си сътрудничи с президента Румен Радев
Решението й идва на фона на остро изразено недоволство от начина, по който се вземат решения в СОС
Мнението е, че всичко е в ръцехте на кмета Васил Терзиев, но той засега не е постигнал нищо
От столичната община обявиха причината
Според нея е трябвало кметът на града Васил Терзиев да се срещне с протестиращите шофьори
След 2 мандата на Румен Радев към нас ще има големи очаквания, коментира той
Решението на ВАС
Когато си напуснал една партия – няма какво да правиш обратно в нея, каза тя
Новото управление има нужда от време, да се адаптира, заяви общинският съветник от БСП
Засега не събираме подписи, но имам такъв план и идея, посочи тя
Постът ѝ бе допълнен от снимки, от посещението на Григорова в "Столичен автотранспорт"