Ваня Григорова с акция за пенсиите! Спира увеличението на възрастта

Кампания за събиране на подписи с искания да не се увеличава пенсионната възраст над 65 години, да се премахне максималният осигурителен доход и да се отмени задължителното осигуряване в частен пенсионен фонд, започва сдружение "Солидарна България" заедно с доктора по икономика Любомир Христов и бившия евродепутат Петър Витанов. Това обяви Ваня Григорова, председател на сдружение „Солидарна България“ и общински съветник в Столичния общински съвет, предаде Актуално.

Тя посочи, че тази подписка ще бъде разпространена в областни градове и след месец и половина ще бъде внесена в Народното събрание.

От "Солидарна България" настояват още за промяна на швейцарското правило, като актуализацията на пенсиите да е функция само от ръста на осигурителния доход, и минималната пенсия да се установи на 70% от минималната работна заплата.

"Има проблем и той е заложен в Кодекса за социално осигуряване", коментира Григорова. Тя посочи, че в проект за законодателни промени в пенсионната система се говори за увеличаване на възрастта за пенсиониране, на осигурителната вноска и по-рисково инвестиране на частните пенсионни фондове.

Григорова определи увеличение на пенсионната възраст над 65 години като цинизъм, защото средната продължителност на живота в България е 75,8 години със седем години по-малко от средната в Европейския съюз. Тя отбеляза, че има плавен график за увеличение на пенсионната възраст, която до 2037 г. и за мъжете, и за жените ще стане 65 години и не трябва да се увеличава повече.

"Максималният осигурителен доход от 4130 лева амнистира високите доходи и подхранва сивата икономика", коментира още Григорова, цитирана от БТА. Тя посочи, че настояват още осигуряването във втория стълб да не е задължително. Премахването на задължителния частен фонд ще доведе до незабавно нарастване на постъпленията в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) с З млрд. лв. годишно без увеличение на осигурителни вноски, както и до увеличаване на пенсионния доход, защото няма да бъде намалявана държавната пенсия, посочват от "Солидарна България".

