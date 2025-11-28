Ваня Григорова пред СТАНДАРТ: Частните пенсионни фондове имат силно лоби в парламента

Още през септември ние от „Солидарна България“ започнахме кампанията „Не залагайте на хазарт старините ни“, припомня столичният общински съветник Ваня Григорова

- Г-жо Григорова, каква е позицията Ви относно взетото от Столичния общински съвет решение за двойно повишаване на таксите за паркиране в синя и зелена зона, за служебните абонаменти и за водачите на автомобили, живеещи в тези зони в София? По този повод парламентът светкавично реши да освободи паркинга около храм-паметник „Ал. Невски“, на който знаете, че спират колите си и депутати , и чиновници.

- Категорична съм, че това не трябва да се прави. Затова гласувах „против“ новите тарифи, предложени от „Продължаваме промяната“ (ПП). Защото това по никакъв начин няма да ограничи броя на местата за паркиране, а ще доведе единствено до акумулиране на повече средства от бюджетите на домакинствата. Няма как по този начин проблемът с липсата на места за паркиране да бъде решен.

- Вежди Рашидов, който преди години беше и общински съветник от ГЕРБ, посъветва кмета Васил Терзиев да направи подземни и надземни паркинги и едва тогава да вдига таксите. Защо е това бързане, да не би Столична община да има големи задължения и да разчита на средства от паркирането?

- Не смятам че това е причината. По-скоро от години и ГЕРБ иска да вдигне цените за паркиране. Забележете, че те подкрепиха това решение. Що се отнася до намерението на Народното събрание да освободи паркинга в центъра на София, това си е имиджова акция. Паркоместа в центъра пак ще липсват.

Така или иначе обаче, фактът, че депутатите паркират пред Народното събрание, много дразни хората.

- А имате ли конкретна информация за бюджета на Столична община (СО), който също като този на държавата, предстои да бъде приет?

- На 5 и 6 декември имаме среща, на която ще коментираме темата. Но все още е твърде рано да правим заключения какъв би бил той. Бюджетът на СО е функция на държавния. Ако не бъдат отпуснати достатъчно средства за градския транспорт, през следващата година ще има напрежение по софийските улици.

- Бюджетът на държавата за догодина стана повод за улични протести, оттеглянето му от парламента и покана от страна на управляващите към синдикати и работодатели за нови преговори по макрорамката. Какъв е коментарът Ви по темата?

- Между протестиращите в лицето на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ и управляващите, в икономически аспект няма абсолютни никакви разлики. Ако Асен Василев искаше да се реши проблемът със заплатите на лекарите и медицинските сестри, да бяха подписали Колективния трудов договор в сферата на здравеопазването. Там ясно са посочени нивата на възнагражденията, които работодателите трябва да плащат.

Многократно сме говорили за това, което трябва да се случи на национално ниво.

Сега се опитват чрез законови промени да гарантират някакъв минимум само на лекарите без специалност и на медицинските сестри и акушери. Това няма да реши проблема, само ще вкара разцепление вътре в медицинското съсловие.

Генерална разлика щеше да има ако на дневен ред бяха поставили въпроса за въоръжаването. И по този ключов въпрос има пълно припокриване на приоритетите на управляващи и опозиция. България ще вземе нов заем от над 6 млрд. лв. през следващата година. А това означава задлъжняване на всеки български гражданин с 1 000 лв. само за 2026 г. – бебе, възрастен, работоспособен, човек с увреждания и т. н. Аз не чух от трибуните на ПП и ДБ да бъдат огласявани тези цифри.

Винаги съм смятала, че една държава трябва да има бойни съпротивителни сили. Но преди 30 години ни накараха буквално да унищожим армията си с цялото налично въоръжение, а военно- промишленият ни комплекс бълваше снаряди както за Близкия Изток, така и за Украйна, сега вече ни карат да задлъжняваме, за да се въоръжим наново. Което е неприемливо. Ние сме в тежка криза, а се правят опити да станем фронтова държава.

- Критиката Ви е към Европейската комисия или..?

- Естествено, към цялостната политика на Брюксел и то не само то тази тема, но и в икономически аспект. По-голямата ми критика обаче, е към българските управляващи и към опозицията. Те не трябва да са в позицията на пешки, а да имат собствена воля и да защитават нашия интерес.

- В първия вариант на бюджета бяха предвидени 2 процента скок на осигурителната вноска. Защо сте против?

- Още в началото на септември ние от „Солидарна България“ . започнахме кампанията „Не залагайте на хазарт старините ни“. През пролетта в Народното събрание беше приет доклад за състоянието на пенсионната система. Говореше се за увеличаване на осигурителната вноска, на пенсионната възраст и т. н. Стана ясно, че това ще бъде направено. Тогава ние направихме срещи в няколко български града, инициирахме подписка срещу тези промени като успоредно с това казвахме какво трябва да се направи, за да се намали дефицитът във фонд „Пенсии“. За съжаление, масовият отклик от гражданите, които силно ще бъдат засегнати от това, което правят управляващите, е: „ние няма да доживеем до пенсия“, „това мен не ме интересува“...Но дали се занимаваш с политика или не, няма никакво значение, когато тя се занимава с теб. Това се опитвахме да обясняваме в продължение на няколко месеца.

Сега видяхме едни граждани, които били много възмутени от бюджета. Но те са част от проблема, а не част от решението.

За съжаление, частните пенсионни фондове имат много силно лоби в парламента. Споменах за Пътната карта, която ще бъде внесена в Народното събрание не по-късно от две седмици след като бъде приет бюджетът за догодина. В нея има неща, които буквално ще обърнат с хастара нагоре пенсионната система в интерес на частните пенсионни фондове.

- От години различни представители в обществото говорят, че нашата пенсионна система е пред колапс. Кой е най- тежкият проблем там?

- Когато някой твърди това и визира НОИ, това е пълна лъжа. НОИ не е във фалит и никога няма да бъде в това положение. Просто защото начинът, по който функционира институтът, е разходопокривен. НОИ не работи с пари, той е една тръба, през която преминават осигуровките на работещите и биват изплащани на пенсионерите днес.

Възможен е фалит на частни пенсионни фондове и по същество да не могат да изплащат това, което изплаща НОИ.

Ние преживяхме Световната икономическа криза, не бива да имаме толкова плитка памет. Тази криза беше резултат от срива на световните борси и това се отрази на всичко.

Частните пенсионни фондове са функция от борсите. НОИ няма нищо общо с борсите и никога няма да фалира.

Нека припомня, че необходимостта да се вземе огромен държавен дълг тази година беше обоснована с нуждата да се дофинансира пенсионната система. През 2026 г. бюджетът е изключително сложен заради разходите за публичните сектори - държавната администрация и полицаите. Това не е така, проблемът е свързан с военните разходи. Излиза, че през 2026 г. държавният служител ще е отговорен за невъзможността на управляващите да управляват в интерес на гражданите. Очаквам през 2027 г. просяците и майките да са тези, които да са виновни за тежкото състояние на бюджета.

Когато трябва да осигурим средства за въоръжаване, няма как как да ги дадем за здравеопазване и образование.

