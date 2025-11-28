Властта зове: ВиК операторите да не вдигат цената на водата

„Излезе информация от последните решения на КЕВР, че от Нова година се предлага повишаване на цената на услугата на някои от ВиК операторите. Моят призив към тях и ВиК холдинга е тази опция да не се прилага.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на конференцията „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“, организирана от независимия евродепутат Танер Кабилов, излъчен в ЕП с листата на ДПС-Ново начало.

Форумът събра министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов, зам.-министъра на земеделието Иван Капитанов, шефа на регионалната комисия в НС Николай Нанков, зам.-председателите на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, Станислав Анастасов и Радослав Ревански - кмет на Белица и зам.-председател на НСОРБ, народни представители от ДПС-Ново начало, експерти от водния сектор.

Същият призив отправи и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, като подчерта, че МРРБ обаче е безсилно да влияе на общински ВиК дружества, които не са част от ВиК холдинга и според публичната информация от КЕВР искат най-голямото увеличение - близо 12 % в Сапарева баня и 11,2% в Троян.

„Напомням, че обявените от независимия регулатор цени са пределни. И затова няма нужда да се всява излишна паника сред гражданите, че с еврото идва и по-скъпа вода. Неприятно ми е да го кажа, но някои медии незнайно как видяха повишените цени, но не и тези, които се предлага да бъдат намалени - като например в Сливен с близо 15%, в Ямбол - със 17,3%, в Пазарджик с близо 6%, в Перник - с 4,6% и още, и още“, каза още Нанков.

Пред участниците в конференцията Иван Иванов очерта натрупаните през годините проблеми във ВиК сектора и изтъкна набелязаните от правителството мерки и дейности за решаването им. Сред тях са Националният борд по водите, който ще бъде координиращ механизъм за реакция и обсъждане на мерките, които се предприемат от различните институции. „От страна на МРРБ, Български ВиК холдинг и ВиК операторите се предприеха много действия, насочени както към почистване, така и към идентифициране на нови водоизточници, зониране на ВиК мрежата в населените места, с оглед по-добро управление и планиране на ремонтните дейности, отстраняване на аварии, подмяна и реконструкция на мрежата и не на последно място засилихме извършваните проверки за нерегламентирано ползване на вода“, обясни министърът.

Над 33 млрд. лв. са необходими за подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктурата в страната, като за реализацията на най-спешните проекти са нужни над 4 млрд. лв., стана ясно от думите на Иванов. За да се осигурят средствата трябва да се направи необходимото и да се използват всички възможни източници на финансиране – национални и европейски.

Една от ефективните мерки, които правителството изпълнява в тази посока е Инвестиционната програма за общински проекти, администрирана от МРРБ, в рамките на която се финансира ВиК инфраструктура публична общинска собственост. Към момента за финансиране по програмата са включени 728 ВиК обекта на обща прогнозна стойност над 1 млрд. и 14 млн.лв. Отделно от това 7 ВиК оператори са бенефициенти по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027. Подписаните през февруари 2025 г. административни договори са на обща стойност 1 млрд. и 62 млн. лв. В етап на оценка са и проектните предложения на още 7 бенефициенти ВиК оператори по Процедура „Програма за изграждане/доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадни води за агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ по приоритет „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Проектите са на обща стойност 486 млн. лв.

Наред с това за програмния период 2021-2027 г. в рамките на Програма „Развитие на регионите“ се прилага интегриран териториален подход за финансиране на проекти с комбинирани инвестиции от няколко сектора и с финансиране от различни източници. Например мерки за подобряване на образователната инфраструктура и градската среда, финансирани по ПРР, могат да бъдат обединени заедно с интервенции за изграждане и развитие на ВиК инфраструктура или с мерки за предотвратяване на свлачища/наводнения, финансирана от Програма „Околна среда“.

