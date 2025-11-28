Радослав Ревански: 300 градове и села имат проблем с водата

Една трета от общините в България или около 80 на брой имат проблеми с водата. Става въпрос за над 300 градове и села. Това засяга земеделието и продоволствената сигурност на страната. Алармата удари зам.-председателят на ДПС-Ново начало Радослав Ревански, кмет на Белица и зам.-председател на НСОРБ, по време на форума „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“. Той бе организиран днес в столичния хотел „Балкан“ от независимия евродепутат Танер Кабилов, избран с листата на ДПС-Ново начало.

Дискусията събра министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов, зам.-министъра на земеделието Иван Капитанов, шефа на регионалната комисия в НС Николай Нанков, зам.-председателите на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, Станислав Анастасов и Радослав Ревански - кмет на Белица и зам.-председател на НСОРБ, народни представители, експерти от водния сектор.

Кметът на Белица говори за ролята на общините при решаването на водните проблеми.

За първи път виждаме надежда проблемът с водата да бъде решен, заяви Ревански. Той посочи, че кметовете 4 години сигнализират за проблемите, но когато има политическа криза и безвремие горещите въпроси стоят на трупчета.

Държавата делегира много отговорности на общините, но не ги обезпечава финансово, за да могат да ги изпълнят, каза Ревански.

Днес вече виждаме много добра координация между институциите, посочи още Радослав Ревански. И призова за създаване на култура на споделена отговорност между законодателната, изпълнителната, местната власт, научните среди, бизнеса и хората.

Трябва да говорим не за управление на кризи, а превантивно – за управление на риска, категоричен бе кметът на Белица.

Общините сме готови да поемем своята отговорност, заключи Радослав Ревански.

