Водната криза се разраства, голям наш град влиза в режим
Кюстендил спира водата всяка нощ, а тревожни сигнали идват и от Свищовско заради пресъхващите водоизточници
Следете всички новини, анализи и коментари за Водна Криза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кюстендил спира водата всяка нощ, а тревожни сигнали идват и от Свищовско заради пресъхващите водоизточници
Засушаването и рекордниия брой туристи, изчерпват водните запаси, а властите въвеждат ограничения
Властите следят притока ежедневно, но ремонтите на остарялата мрежа зависят от обещаното държавно финансиране
400 милиарда долара годишно се въртят в пазара на минерална вода
Петър Петров атакува Андрей Гюров за липса на стратегия за безводието и загубите по мрежата
Нужна е култура на споделена отговорност, каза кметът на Белица
Преди два дни стана ясно, че водният режим в Плевен остава в сила
Нов кошмар застигна Елените. След тежките наводнения в региона централното водоснабдяване в Елените е замърсено и негодно за пиене и готвене. От държа...
Назначена му е полицейска охрана
Нашият лидер г-н Делян Пеевски ни е поставил задача да действаме решително и бързо за решаване на проблемите на хората, заявиха от Ръководството
Няма лидерски сблъсъци, а дебати, каза премиерът
Писмото на Пеевски не е ултиматум, а подкана да си свършим работата, каза Манол Генов
Планират се законодателни промени, свързани с ВиК проекти
Изготвят и Стратегически план на ДПС-Ново начало за решаване на проблемите на безводието
Ще бъде блокирано и движението в центъра на Плевен по същото време
Родители и експерти предупреждават, че течаща вода има само в 2–3 училища
Рокада на върха в Плевен
Говори Манол Генов
Представителите на местната власт споделиха добри практики и реализирани успешни проекти за достъп до питейна вода за хората
Безводието, хулиганите на пътя, доходите и парите за общините станаха водещи теми за депутатите