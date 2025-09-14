Плевенчани блокират пътища заради водната криза

Днес в Плевен отново ще протестират срещу безводието. От Сдружение "Контракорупция" организират автошествие, пешеходен протест и блокиране на три републикански пътя за 40 минути, предаде БНР.

В 16 часа от парк "Кайлъка" потегля автошествие към четири локации, на които протестиращите ще затворят движението за 40 минути от 16.30 часа в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, втората точка – Плевен-Ловеч край Бохот и пътя за Русе в близост до летище Гривица. Ще бъде блокирано и движението в центъра на Плевен по същото време.

В 18 чака тръгва протестно шествие по пешеходната зона до Общината. Борислав Цветанов и Миглена Цанова от сдружение "Контракорупция", което организира протестите, заявиха: "Искаме и цялостна подмяна на ВиК тръбите. Очакваме и държавата да се включи, но за момента отпуснати финанси няма…Апел към хората – който желае може да си облече народна носия или дрехи с народни мотиви. Този протест искаме да бъде и като един малък празник за 15 септември."

