Община Етрополе с кампания „Споделена и топла Коледа“ за хората от третата възраст

Общо 3000 коледни пакета ще бъдат раздадени

11 дек 25 | 9:29
Иван Ангелов

Община Етрополе стартира кампанията „Споделена и топла Коледа“, насочена към хората от третата възраст. За първи път всички жители на общината на възраст на 62 и повече години жени и на 65 и повече години мъже ще получат коледни пакети с основни хранителни продукти. С уважение и признателност към възрастните хора са подготвени брашно, боб, ориз, леща, олио, както и картичка с топли пожелания от кмета инж. Владимир Александров. Общо 3000 коледни пакета ще бъдат раздадени.

ЗА ГР. ЕТРОПОЛЕ

От 11.12.2025г. коледните пакети ще се раздават в малката сграда на ОУ „Христо Ботев“ /срещу Часовниковата кула/ . За трудно подвижните възрастни хора пакетите ще бъдат доставяни лично до адрес от представители на Община Етрополе.

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч.

ЗА СЕЛАТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ:

Коледните пакети ще се раздават:

  1. с. Лъга  - в Клуб на пенсионера и Кметство с. Лъга.

  2. с. Лопян – в Кметство с. Лопян.

  3. с. Малки Искър – Пекарна „При Галин“, център.

  4. с. Брусен – Пенсионерски клуб с. Брусен.

  5. с. Бойковец – Пенсионерски клуб с. Бойковец.

  6. с. Рибарица – Кметство с. Рибарица

  7. с. Ямна - в Клуб на пенсионера и Кметство с. Ямна

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч.

Иван Ангелов

