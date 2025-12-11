Община Етрополе с кампания „Споделена и топла Коледа“ за хората от третата възраст

Община Етрополе стартира кампанията „Споделена и топла Коледа“, насочена към хората от третата възраст. За първи път всички жители на общината на възраст на 62 и повече години жени и на 65 и повече години мъже ще получат коледни пакети с основни хранителни продукти. С уважение и признателност към възрастните хора са подготвени брашно, боб, ориз, леща, олио, както и картичка с топли пожелания от кмета инж. Владимир Александров. Общо 3000 коледни пакета ще бъдат раздадени.
ЗА ГР. ЕТРОПОЛЕ
От 11.12.2025г. коледните пакети ще се раздават в малката сграда на ОУ „Христо Ботев“ /срещу Часовниковата кула/ . За трудно подвижните възрастни хора пакетите ще бъдат доставяни лично до адрес от представители на Община Етрополе.
Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч.
ЗА СЕЛАТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ:
Коледните пакети ще се раздават:
с. Лъга - в Клуб на пенсионера и Кметство с. Лъга.
с. Лопян – в Кметство с. Лопян.
с. Малки Искър – Пекарна „При Галин“, център.
с. Брусен – Пенсионерски клуб с. Брусен.
с. Бойковец – Пенсионерски клуб с. Бойковец.
с. Рибарица – Кметство с. Рибарица
с. Ямна - в Клуб на пенсионера и Кметство с. Ямна
Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч.
