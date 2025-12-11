Община Етрополе с кампания „Споделена и топла Коледа“ за хората от третата възраст

Община Етрополе стартира кампанията „Споделена и топла Коледа“, насочена към хората от третата възраст. За първи път всички жители на общината на възраст на 62 и повече години жени и на 65 и повече години мъже ще получат коледни пакети с основни хранителни продукти. С уважение и признателност към възрастните хора са подготвени брашно, боб, ориз, леща, олио, както и картичка с топли пожелания от кмета инж. Владимир Александров. Общо 3000 коледни пакета ще бъдат раздадени.

ЗА ГР. ЕТРОПОЛЕ

От 11.12.2025г. коледните пакети ще се раздават в малката сграда на ОУ „Христо Ботев“ /срещу Часовниковата кула/ . За трудно подвижните възрастни хора пакетите ще бъдат доставяни лично до адрес от представители на Община Етрополе .

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч.

ЗА СЕЛАТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ:

Коледните пакети ще се раздават:

с. Лъга - в Клуб на пенсионера и Кметство с. Лъга. с. Лопян – в Кметство с. Лопян. с. Малки Искър – Пекарна „При Галин“, център. с. Брусен – Пенсионерски клуб с. Брусен. с. Бойковец – Пенсионерски клуб с. Бойковец. с. Рибарица – Кметство с. Рибарица с. Ямна - в Клуб на пенсионера и Кметство с. Ямна

