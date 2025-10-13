Теменужка Петкова: Едва 73 общини са готови за принципа „замърсителят плаща“

Едва 73 общини в страната са готови да приложат принципа „замърсителят плаща“ при определянето на размера на такса битови отпадъци.

Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова по време на Годишната среща на местните власти в Албена, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Изказването ѝ постави акцент върху темата за финансовата дисциплина и предстоящите промени в местните бюджети, в момент когато страната се готви за въвеждането на еврото и поддържане на стабилен дефицит.

Такса смет и наказателната процедура

Петкова припомни, че темата за промяната на такса смет стои от години и срещу България вече е образувана наказателна процедура от Европейската комисия. Според нея ще бъдат направени задълбочени анализи на риска и ще се търси решение, което да доведе до прилагането на европейския принцип „замърсителят плаща“. „Трябва да намерим изход от ситуацията, за да избегнем санкции и да осигурим устойчив модел на финансиране“, заяви тя.

Министърът подчерта, че въвеждането на по-справедлив механизъм за определяне на таксата е не само законово изискване, но и стъпка към по-отговорно управление на отпадъците. Това ще изисква от общините по-стриктна отчетност, но и ще даде възможност за по-добра екологична политика на местно ниво.

Евро, инфлация и стабилност

В изказването си Петкова коментира и темата за приемането на еврото, като призова кметовете „да не се поддават на страховете и да обясняват на хората, че новата валута ще донесе сигурност и стабилност“. Според нея присъединяването към еврозоната ще отвори по-големи възможности за бизнеса, ще ускори достъпа до финансовите пазари и ще даде нов импулс за инвестиции.

Финансовият министър припомни, че бюджет 2025 е бил приет в средата на януари след период на продължителна политическа нестабилност и седем поредни парламентарни избора. Към 31 август приходите в бюджета са с 6 милиарда лева повече спрямо предходната година, а разходите достигат 57 милиарда лева. Най-голям ръст е отчетен при социалните и здравноосигурителните плащания, както и при капиталовите разходи по Плана за възстановяване и устойчивост, по който вече са разплатени близо 2 милиарда лева.

Дефицит и социални показатели

По думите на Петкова бюджетното салдо към 31 август е на дефицит от 3,4 милиарда лева по държавния бюджет и 1,8 милиарда лева по средствата от ЕС. Тя обаче изрази увереност, че след пълното изпълнение на плащанията по ПВУ до края на годината този дефицит ще бъде до голяма степен компенсиран.

Финансовият министър отхвърли твърденията, че населението обеднява, като посочи, че разходите за персонал са с 3,7 милиарда лева повече, а социалните плащания, включително пенсиите, също са нараснали. Средната брутна заплата за първото и второто тримесечие е увеличена с 13,6%, а средногодишната инфлация остава относително ниска – 2,6%, с прогноза да достигне 3,5–3,6% до края на годината.

„Тези данни показват, че икономиката е стабилна и че имаме потенциал да посрещнем предизвикателствата на 2026 година“, заяви Петкова.

Общинските бюджети и целта за 2026 г.

Министър Петкова призова местните власти да засилят събираемостта на задълженията, които възлизат на около 1 милиард лева – основно неплатени такси смет, данъци за превозни средства и недвижими имоти. „Трябва да съберем съществена част от тези средства до края на годината“, каза тя.

Относно бюджета за 2026 г. министърът подчерта, че дефицитът не трябва да надвишава 3% от Брутния вътрешен продукт. „Всичко над тази граница означава финансова несигурност“, предупреди тя. В Министерството на финансите вече се подготвят анализи и оценки, които ще бъдат представени на Националното сдружение на общините.

Петкова увери кметовете, че държавата няма да взема преходните остатъци по общинските бюджети и ги призова да планират разумно харчовете си. До момента са разплатени 460 милиона лева по Приложение 3, като остават още 290 милиона, които ще бъдат преведени до края на годината чрез Министерството на регионалното развитие. Финансовото министерство и Българската банка за развитие подготвят ново споразумение, което ще позволи разплащанията да продължат при запазване на процедурния контрол от МРРБ.

