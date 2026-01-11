Костадинов избухна за нападението в Скопие

Къде е реакцията на нашите партньори от ЕС за нападението на българското посолство в Скопие? Защо никой не ни защитава?

Това попита лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от БНТ:

"Когато беше свалено ветото върху преговорния процес с Македония, ние предупредихме, че ще има ръст на агресията спрямо България. Защо? Защото България показва слабост. Защото Македония тогава оказа натиск и с, така да кажем, свои лобистки мрежи, пък и най-вече използвайки статуквото в самия Европейски съюз, успя да пречупи България, смята той.

Те нямат намерение да спират. И не спират, както се вижда. Това не е нещо ново. Разбира се, всеки път има вдигане на летвата, защото сега за първи път се посяга на българското посолство, следващият път може да е консулството ни в Битоля. Не се знае, добави Костадинов.

Тук е обаче големия въпрос - какво прави нашата държава? Видяхме една много беззъба и протоколна реакция от страна на МВнР. Обаче не виждам никаква реакция от страна на нашите партньори. Нали сме в Европейски съюз, в клуба на богатите, в сърцето на Европа?", коментира той пред БНТ.

Лидерът на "Възраждане" подчерта още, че има огромна пропаст между елита и народа:

"И точно поради тази причина на изборите много малка част от хората отиват да гласуват. Защото те не припознават в тези, които гледат по върховете на българската политическа система, свои представители. Те виждат хора, които ги управляват напук."

Костадинов е категоричен, че инфлацията у нас ще продължава да расте.

