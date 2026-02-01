Костадин Костадинов: Бъдещето на Родината е в ръцете на българския народ

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов излезе с остра позиция срещу окончателното преминаване на българския лев в историята. Вчера бе последният ден, в който националната валута бе в обращение. От ден оперираме само и единствено в евро.

Костадинов остро осъди действията на партиите на статуквото, които унищожиха за втори път в българската история българския лев.

"Мечтата на поколения еничари се сбъдна - всички българи да пазаруват чужди стоки в чужди магазини с чужда валута.

А българите имат избор - ако искат да имат своя държава, своя валута, своя войска, своя промишленост и свое земеделие, избират “Възраждане”. Ние ще свършим останалото.

До два месеца идват избори. За българския народ това ще са съдбоносни избори. Ако избере “Възраждане”, България ще бъде свободна и независима държава. Ако избере каквото и да било от другото на политическия "пазар", България вече ще се пише с малка буква, защото ще бъде заличена като държава. Бъдещето на Родината е в ръцете на българския народ.", написа тази сутрин Костадинов в социалната мрежа.

