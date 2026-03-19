Калин Стоянов с още разкрития: МВР се ползва за сплашване на избиратели!

Сериозен политически скандал се разрази в кулоарите на парламента, след като депутатът от ДПС Калин Стоянов направи разкрития за подготвяни репресии чрез МВР срещу политически опоненти. По думите му става дума за целенасочен натиск преди изборите, който застрашава демократичния процес. Стоянов обяви, че ще сезира Софийската градска прокуратура.

„Подготовката МВР да бъде използвано за политически репресии по отношение на определени политически партии, пряко застрашава демокрацията в България“, заяви Стоянов.

Той посочи конкретен случай: „Водачът на Румен Радев в Кърджали - Иван Демерджиев, е провел среща с и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, на който е наредил да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на ДПС.“

Стоянов подчерта, че разполага с вътрешна информация: „Бил съм 25 години в системата на МВР и е нормално да имам тази информация.“

Според него целта е ясна: „Идеята е да бъдат сплашени хората и по този начин те да не излязат да дадат своя глас на предстоящите избори.“

Той обяви, че предстоят още разкрития: „В следващите дни ще обясним подробно кой на кого е от новоназначените директори, било то на териториални или на главни дирекции. Ще направим схема и ще стане ясно, че МВР в момента не се управлява от ПП-ДБ, а се управлява от г-н КОЙ и най-вече: съветниците покрай него“.

Стоянов отхвърли твърденията за криминални разработки срещу партийни активисти. „Предстои да бъдат привиквани хора, че уж участват в някакви схеми за наркотици, за измами, заложни къщи и т.н. Това е абсолютна глупост“, заяви той.

И допълни: „В рамките на това, което предстои като кампания, ние ще го покажем на българите: това не е вярно.“

Той беше категоричен, че партията няма да се поддаде на натиск: „Всичко, което предстои като репресия няма да ни уплаши. Ние ще спечелим доверието на българските граждани“.

На въпрос дали визира Румен Радев под „г-н КОЙ“, Стоянов отговори: „Вие го казахте, г-н КОЙ и съветниците покрай него.“

Той свърза случващото се и с изборния процес: „Някои от тези, на които не им харесват резултатите, ще направят всичко възможно през МВР, с т.нар. тяхно МВР и с ала-бала с машините, да постигнат резултата, който търсят.“

