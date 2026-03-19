Калин Стоянов сезира прокуратурата за полицейски натиск и сплашване от Демерджиев

Депутатът Калин Стоянов от парламентарната група на ДПС-Ново начало сигнализира Софийската градска прокуратура за натиск и злоупотреба с влияние от страна на бившия служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Стоянов ще поиска СГП да извърши проверка на действията на Демерджиев, като го обвинява в упражняване на полицейски натиск и опити за сплашване срещу негови политически опоненти от ДПС, както и в влияние върху структурите на МВР в Кърджали.

В публикация в социалните мрежи Калин Стоянов заявява:

„В деня след регистрацията на листата в гр. Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, г-н „Бях точен с парите“ е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, под предлог, че се занимават с купуване на гласове.

Г-н „Бях точен с парите“ директно е разпоредил на Кандев да бъдат задържани кметовете на гр. Кърджали - Ерол Мюмюн, на гр. Джебел - Неджми Али, и на гр. Черноочене - Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в гр. Кърджали Демерджиев била чрез репресии да се създаде страх сред хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев.“

В публикацията си Калин Стоянов посочва още, че „като се има предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди - Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу хора на ДПС.“

