Пълна скорост в Европа: Гюров очерта твърд курс от Брюксел

България ще продължи да следва твърда и последователна линия в рамките на Европейския съюз, като ще подкрепя всички политики, насочени към укрепване на общността. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров от Брюксел, където участва в заседание на европейските лидери. Той подчерта, че страната ни ще се движи „с пълна скорост в Европа“ на фона на нарастващите геополитически и икономически предизвикателства.

„Пълна скорост в Европа“

„Аз мисля, че позициите са много ясни, защото ще обсъждаме доста широки теми, започваме от сигурността, минаваме през конкурентоспособност и накрая, естествено, срещата за еврозоната. Така, че позицията, която ние защитаваме от самото начало на служебното правителство е, че България трябва да бъде на пълна скорост в Европа и всички позиции, които биха подкрепили силата на Съюза, ние ще подкрепим“, заяви Гюров.

Лидерите от ЕС обсъждат ключови въпроси като войните в Иран и Украйна, както и рязкото поскъпване на енергоносителите, които оказват натиск върху икономиките на държавите членки.

Призив за деескалация и стабилност

Премиерът подчерта, че настоящият международен конфликт не включва пряко нито ЕС, нито НАТО, което налага фокус върху дипломатически решения.

„Това е конфликт, в който нито НАТО, нито ЕС е въвлечен в момента, така че общата позиция за деескалация и търсене на решение за спиране на военните действия, съответно успокояване на всички напрежения, които идват през високи цени на енергоносителите, също възможност и за натиск от миграция, всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата и биха върнали действията към нормалност ще бъдат подкрепени от нас“, заяви той.

Енергията и миграцията - ключови рискове

Гюров акцентира върху нарастващото напрежение, породено от високите цени на енергията и засиления миграционен натиск. По думите му нито една държава не може да се справи самостоятелно с тези предизвикателства.

Той посочи, че цените на нефтопродуктите продължават да растат, което изисква координирани европейски действия за овладяване на ситуацията и защита на икономиките.

Подкрепа за най-уязвимите

В заключение премиерът подчерта, че усилията на правителството са насочени към най-засегнатите от кризата групи.

„Това, което ние правим и е винаги било целта на служебното правителство е да бъде много таргетиран и точно към най-уязвимите групи, за да могат парите да достигнат до тези хора възможно най-бързо“, каза Гюров.

