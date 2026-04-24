ЕС търси изход от кризите. Пари, сигурност и натиск върху Русия

Днес продължава неформалната среща на върха на държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз в Никозия, като основният фокус е насочен към вътрешните проблеми на блока и намирането на решения в условия на ограничени ресурси.

Лидерите обсъждат във втория ден бъдещия бюджет на ЕС за периода 2028-2034 година, като ключов въпрос остава как да се финансират конкурентоспособността и отбранителните способности. Срещата идва на фона на натрупани кризи, които изчерпват ресурсите на държавите членки. България е представена от служебния премиер Андрей Гюров.

Основният проблем пред Европейския съюз е как да намери баланс между амбициозните си цели и реалните финансови възможности. След поредица от икономически и геополитически сътресения, редица държави изпитват недостиг на средства, което поставя под въпрос скоростта и мащаба на бъдещите политики. Усилването на отбраната се очертава като неизбежен приоритет, но това означава преразпределение на ресурси или нови финансови механизми.

Паралелно с това, темата за конкурентоспособността остава водеща, особено на фона на глобалната икономическа надпревара. Европейските лидери са изправени пред необходимостта да стимулират растежа, без да задълбочават бюджетните дефицити, което прави разговорите в Кипър особено напрегнати.

В рамките на срещата в Никозия пристигна и украинският президент Володимир Зеленски, който ще се включи в разговорите с европейските лидери. По думите му ситуацията на фронта в Украйна в момента е „най-стабилната“ от миналото лято, но Киев продължава да разчита на силна международна подкрепа.

Очаква се в обръщението си Зеленски да настоява за засилен натиск върху Русия, както и за ускоряване на процеса по европейска интеграция на Украйна. В същото време кипърското председателство на Съвета на ЕС обяви, че е завършена процедурата по одобрение на заем от 90 млрд. евро за Украйна, както и разширяване на санкциите срещу Москва.

Срещата на върха съчетава вътрешните предизвикателства пред Европейския съюз с външния натиск от продължаващите конфликти. Именно това преплитане на теми - финанси, сигурност и геополитика - определя тона на разговорите в Никозия и подчертава трудните решения, които предстоят.

