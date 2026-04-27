Брюксел с важна новина за европарите за България

Европейската комисия даде положителна оценка за напредъка на България по Плана за възстановяване и устойчивост, като подчерта, че страната е предприела значителни стъпки към изпълнение на ключовите цели. Това стана ясно на пресконференция на говорител на институцията, който коментира и подаденото от София искане за промяна на сроковете за изпълнение на част от ангажиментите.

Оценката идва на фона на усилията за отключване на средства, част от които бяха временно спрени. Очакванията са предстоящите решения да дадат нов тласък на процеса.

По-рано този месец българското служебно правителство прие преразгледан законопроект за антикорупционната комисия - ключов елемент от реформите, изисквани по плана. Според Европейската комисия тази стъпка може да отстрани част от пречките, довели до задържането на средства.

Миналата седмица България официално внесе искане за преразглеждане на Плана за възстановяване, като предложи промени в сроковете за изпълнение на две от основните цели, свързани с антикорупционната комисия. По-рано Брюксел беше спрял част от плащанията именно заради забавяне по тези ангажименти.

Предложените промени предвиждат създаването на политически независима антикорупционна комисия да бъде обвързано с по-късен етап от плащанията - вместо със второто, това да стане с четвъртото плащане. Освен това се предлага реалното започване на работа на комисията да бъде изместено от третото към петото плащане по плана.

От Европейската комисия заявиха, че ще направят оценка на искането и ще внесат предложение до Съвета на ЕС, за да бъдат отразени промените в българския план. Това отваря възможност за актуализация на графика и потенциално възстановяване на финансовите потоци към страната.

