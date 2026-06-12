Две нарушения и без книжка: Какво се променя за шофьорите

МВР вече ще отнема контролни точки и при нарушения, установени чрез електронни фишове и камери за скорост. Промяната е част от мерките за по-строг контрол върху опасното шофиране и намаляване на тежките катастрофи по пътищата, съобщава bTV.

Според новите правила превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място ще струва на водача 18 от общо 39 контролни точки. Същото наказание се предвижда и за движение с над 50 км/ч над разрешената скорост извън населено място.

При повторно нарушение санкцията става още по-сериозна – отнемат се 21 точки. За системни нарушители наказанието достига 26 точки, което означава, че само две тежки нарушения могат да доведат до загуба на шофьорската книжка.

София Бонева, сред анкетираните от екип на bTV, подкрепя по-строгите наказания, но е скептична дали те ще спрат най-опасните водачи.

„Това ще е ефективно за хората, които си плащат глобите и спазват правилата. Рецидивистите обаче често продължават да шофират с години въпреки санкциите“, смята тя.

По думите ѝ агресията на пътя остава ежедневие. Тя разказва, че често става свидетел как шофьори притискат и освиркват автомобили, спрели да дадат предимство на пешеходци.

Експертът от Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров е убеден, че новите мерки ще имат реален ефект.

„Скоростта е водеща причина за тежките пътни инциденти. Отнемането на точки за нарушения, заснети с камери, е правилна стъпка. Особено за младите шофьори, които започват с 26 контролни точки и само едно сериозно нарушение може да ги постави на ръба“, посочва той.

Тодоров призова МВР да създаде възможност водачите да проверяват онлайн колко контролни точки им остават, тъй като в момента достъпът до тази информация е затруднен.

Проверка на bTV на столичния булевард „Сливница“, където преди три години загинаха Ани и Явор, показва, че проблемът с превишената скорост продължава. Само за десет минути електронните табла засекли няколко нарушения, а един от водачите преминал с близо 80 км/ч при ограничение от 50.

От МВР обясняват, че освен наказанията, законът предвижда и възможност за възстановяване на контролните точки. Това може да стане чрез допълнително обучение или автоматично, ако водачът не извърши нарушение в продължение на две години.

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