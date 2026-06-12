Общество

Две нарушения и без книжка: Какво се променя за шофьорите

МВР затяга контрола над джигитите на пътя

Две нарушения и без книжка: Какво се променя за шофьорите
12 юни 26 | 13:51
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

МВР вече ще отнема контролни точки и при нарушения, установени чрез електронни фишове и камери за скорост. Промяната е част от мерките за по-строг контрол върху опасното шофиране и намаляване на тежките катастрофи по пътищата, съобщава bTV.

Според новите правила превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място ще струва на водача 18 от общо 39 контролни точки. Същото наказание се предвижда и за движение с над 50 км/ч над разрешената скорост извън населено място.

При повторно нарушение санкцията става още по-сериозна – отнемат се 21 точки. За системни нарушители наказанието достига 26 точки, което означава, че само две тежки нарушения могат да доведат до загуба на шофьорската книжка.

София Бонева, сред анкетираните от екип на bTV, подкрепя по-строгите наказания, но е скептична дали те ще спрат най-опасните водачи.

„Това ще е ефективно за хората, които си плащат глобите и спазват правилата. Рецидивистите обаче често продължават да шофират с години въпреки санкциите“, смята тя.

По думите ѝ агресията на пътя остава ежедневие. Тя разказва, че често става свидетел как шофьори притискат и освиркват автомобили, спрели да дадат предимство на пешеходци.

Експертът от Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров е убеден, че новите мерки ще имат реален ефект.

„Скоростта е водеща причина за тежките пътни инциденти. Отнемането на точки за нарушения, заснети с камери, е правилна стъпка. Особено за младите шофьори, които започват с 26 контролни точки и само едно сериозно нарушение може да ги постави на ръба“, посочва той.

Тодоров призова МВР да създаде възможност водачите да проверяват онлайн колко контролни точки им остават, тъй като в момента достъпът до тази информация е затруднен.

Проверка на bTV на столичния булевард „Сливница“, където преди три години загинаха Ани и Явор, показва, че проблемът с превишената скорост продължава. Само за десет минути електронните табла засекли няколко нарушения, а един от водачите преминал с близо 80 км/ч при ограничение от 50.

От МВР обясняват, че освен наказанията, законът предвижда и възможност за възстановяване на контролните точки. Това може да стане чрез допълнително обучение или автоматично, ако водачът не извърши нарушение в продължение на две години.

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Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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5 Коментара
JJIvanov STOP VIDEO CANCER TERROR ANTI BUlgarians trough BGtoll.bg,SDVR.mvr.bg more 5 000 000 victims per day !
преди 1 час

ГЛОБИТЕ СА 100% незаконни нагло престъпни ДОКАЗВАТ ТЕЖКИ ТРУДНО ЛЕЧИМИ УВРЕЖДАНИЯ НАНЕСЕНИ СРЕЩУ МИЛИОНИ БЪлгари чрез терористи на власт В СОФИЯ.вкл през BGTOLL.bg and SDVR.MVR.BG video cancer terror anti BUlgarians. СНИМАНЕТО Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 ал.2 https://***.justice.government.bg/home/normdoc/521957377

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JJIvanov STOP VIDEO CANCER TERROR ANTI BUlgarians more 5 000 000 victims with cancer probelms after video terror trough BGToll.bg and SDVR.mvr.bg
преди 1 час

ДА СЕ БЛОКИРА ВИДЕО ТЕРОРА ! НАД 5 000 000 жертви на ден на видео канцер терор !КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, заснет, записан или подложен на други подобни действия без негово знание СНИМАНЕТО Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА чл.32 ал.2 https://***.justice.government.bg/home/normdoc/521957377

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STOP VIDEO CANCER TERROR ANTI BUlgarians MORe 1 000 000 Children with cancer probelms after video terror PER DAY !!
преди 1 час

ДА СЕ ЕВАКУИРАТ от ясли,детски градини и училища 100% от децата и персонала ВИДЕО КАНЦЕР ТЕРОР .НАд 1 000 000 деца и учители РАЗВИВАТ РАК 5G black death and cancer video terror anti BUlgarians trough MON AND MVR BUlgaria.. НАРКОМАНИ НЕЗАКОННО НА Власт в СОФИЯ наело с БОРИСОВ, РАДЕВ са ограбили над 10 000 000 000 от народа за НЕЗАКОННИ ВИДЕО ТЕРОРистични камери и екрани . МВР СА ВИНОВНИ ЛИЦА. ДА СЕ УВолнят 100% от получаващите заплати в МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

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НЕ СА ЗАКОННИ 100% от публикуваните в Държавен вестник документи
преди 1 час

НЯМА ЗАКОННИ ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ.ВКАрани са С ИЗБОРНИ ФАЛШификации НЕЗАКОННО В ПАРЛаМЕНТА ! ИЗБорите и партиите са ЗАБРАНЕНИ ОТ ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1934. НЯМА ЗАКОННИ ИЗБОРИ И ПАРТИИ. Следят 100% от депутатите, 100% от министрите и над 409 000 получаващи заплати ограбвани от народа като ДОКАЗАНИ ПРОВЕРЕНИ ПРЕСТЪПНИЦИ ! ДА СЕ УВОЛНЯТ Всички . Следят ги през ДИВЕРсИЯ ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ КНИЖКИ ОТ 1ST JUNE 2025.

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JJIvanov STOP TERROR WITH ANTI CLIMATE WEAPONS INCL WHITE RADIOACTIVE CAR SCANNERS LED ,XENON,HALOGEN,LAZER
преди 1 час

https://www.chernomore.bg/a/10-bulgaria/309192-novo-vzemat-ni-kontrolni-tochki-i-pri-globi-s-fish НЕ СА ЗАКОННИ ГЛОБИТЕ В БЪлгария. ДА СЕ БЛОКИРА ДВИЖЕНИЕТО НА Всички автомобили с включени фарове през деня и с холограми. ХОЛОГРАМИТЕ ДА СЕ Почистят веднага още днес. ГЕНЕРИРАТ канцерогенно радиоактивни емисии ./НАд 300 000 000 жертви в ЕВРОПА И ТУРЦИЯ НА ДЕН.

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