Две нарушения и без книжка: Какво се променя за шофьорите
МВР затяга контрола над джигитите на пътя
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МВР затяга контрола над джигитите на пътя
Един фиш може да остави нов шофьор без книжка още от май
Относно контролните точки
Депутатите направиха голяма промяна
МВР се смятат за недосегаеми и те въвеждат правилата, оплакват се пътни експерти
Внимавайте на пътя. От днес катаджиите са безкомпромисни
Променят наредбата за контролните точки
Няма да взимат точки за антирадар