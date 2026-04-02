Жесток удар за джигитите на пътя! Точки се режат и за средна скорост

От началото на май МВР въвежда сериозна промяна - ще се отнемат контролни точки и при превишаване на средната скорост, а не само при засичане с радар на място. Новите текстове, вече публикувани за обществено обсъждане, изравняват наказанията с тези при стандартните нарушения за скорост.

Тежки санкции и риск от загуба на книжка

Досега за средна скорост се налагаха само глоби, но без отнемане на точки. Сега обаче санкциите стават значително по-строги. При превишение с над 40 км/ч в населено място и с 50 км/ч извън него се отнемат 18 точки, при повторно нарушение - 21 точки, а при системност - 26 точки.

Това означава, че новите шофьори, които разполагат с 26 точки, могат да останат без книжка само с един електронен фиш. При три нарушения за година санкциите също ескалират - втората глоба е двойна, третата - тройна, пише 24 часа.

Връщането на точки става по-трудно

Промените засягат и възстановяването на точки. Те ще се връщат частично - до една трета от максималния брой и не по-често от веднъж годишно. Пълното възстановяване ще става за две години, но срокът започва да тече от последното нарушение.

Ако шофьор остане с 0 точки, губи книжката си и трябва да премине през нов курс, изпити и психологическо изследване, като ще може да се върне зад волана най-рано след 6 месеца.

Ключова дата и масови нарушения

Новите правила ще започнат да се прилагат от 7 май 2026 г., когато реално стартира отнемането на точки за средна скорост. До момента системата вече отчита сериозен брой нарушения - над 45 хиляди случая за периода от септември 2025 г. до април 2026 г., по данни на тол управлението.

Въпреки сравнително малкия брой издадени фишове, ефектът вече е видим - преди въвеждането на системата всеки трети шофьор е превишавал скоростта, а сега това прави всеки десети.

Как работи системата за средна скорост

Контролът се извършва чрез две камери, разположени в началото и края на даден участък. Първата засича автомобила и времето на преминаване, а втората прави същото няколко километра по-нататък.

Софтуер изчислява времето между двете точки и определя средната скорост. Ако тя надвишава разрешената, се генерира нарушение с точни данни - снимки, координати и изчислена скорост, които се изпращат към Пътна полиция за санкция.

В момента в страната има 36 такива участъка с обща дължина близо 500 километра, като най-много са по магистрала „Тракия“.

