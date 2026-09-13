Жесток удар за джигитите на пътя! Точки се режат и за средна скорост
Един фиш може да остави нов шофьор без книжка още от май
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Един фиш може да остави нов шофьор без книжка още от май
Има обаче текстове в Наказателния кодекс, които трябва да бъдат поправени
Унгария трябва да бъде лишена от правото си на глас в ЕС, твърдят министри
Съдът отхвърли искането на защитата делото за отнемането да бъде спряно
Решение на Гръцкото дружество по защита на природата
Елизабет Кравец нанесла репутационни щети на конкурса
Докладчик по казуса в европарламента е българският евродепутат Петър Витанов
Прокуратурата с извънердно съобщение
И.ф. главният прокурор се обръща към колегите си, за да подпомогне дейността им
Не бъдете некадърни! Това е призивът ни към депутатите и към изпълнителната власт
Алексис Георгулис категорично отхвърля твърденията
КПКОНПИ с нови решения
Решението на Окръжният съд в Кюстендил подлежи на обжалване
От компанията обаче го обявиха за незаконно в съобщение до медиите
Това се отнася и за целия му автопарк
Фирмата трябва да предприеме действия за преустановяване на допуснати нарушения
Отнети са титлите на Ханс Франк, Бернхард Руст, Едвалд фон Масов и Едуард Колрауш - видни нацисти награждавани през 1939 и 1940 г.
Родители и учители подкрепят решимостта на бащата да настоява децата му да останат тук
Борисов подчерта, че правителството винаги ще бъде против домашното насилие върху деца
Бившият румънски премиер Виктор Понта ще бъде лишен от научна степен, след като Националният съвет за атестация на титлите, дипломите и университетски...