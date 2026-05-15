Общество

Камиони задръстиха „Капитан Андреево“ още от ранни зори

Интензивен трафик на изход към Турция, движението по останалите граници е спокойно

Камиони задръстиха „Капитан Андреево“ още от ранни зори
15 май 26 | 7:44
127
Иван Ангелов

Интензивно остава движението на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход от България за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните показват сериозно натоварване по едно от най-ключовите трасета за международен транспорт към Турция и Близкия изток.

Очаква се през деня трафикът допълнително да се засили заради активния превоз на стоки и началото на уикенд пътуванията. Шофьорите на тежкотоварни автомобили са призовани да се подготвят за по-дълго изчакване в района на пункта. От „Гранична полиция“ препоръчват на пътуващите предварително да следят актуалната информация за трафика и по възможност да използват алтернативни маршрути.

На границата с Румъния движението засега е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове. Продължават обаче ремонтните дейности по българския участък на Дунав мост при Русе-Гюргево, където трафикът се регулира временно.

Спокойна е обстановката и по границата с Гърция. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Северна Македония и Сърбия, където към момента не се съобщава за образувани колони или затруднения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай