Камиони задръстиха „Капитан Андреево“ още от ранни зори

Интензивно остава движението на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход от България за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните показват сериозно натоварване по едно от най-ключовите трасета за международен транспорт към Турция и Близкия изток.

Очаква се през деня трафикът допълнително да се засили заради активния превоз на стоки и началото на уикенд пътуванията. Шофьорите на тежкотоварни автомобили са призовани да се подготвят за по-дълго изчакване в района на пункта. От „Гранична полиция“ препоръчват на пътуващите предварително да следят актуалната информация за трафика и по възможност да използват алтернативни маршрути.

На границата с Румъния движението засега е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове. Продължават обаче ремонтните дейности по българския участък на Дунав мост при Русе-Гюргево, където трафикът се регулира временно.

Спокойна е обстановката и по границата с Гърция. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Северна Македония и Сърбия, където към момента не се съобщава за образувани колони или затруднения.

