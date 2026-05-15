След скандала с цените, искат масови проверки и на качеството на храните

Заедно с цените държавата най-сетне започва да обръща внимание и на качеството на храната, която стига до българската трапеза. Това заяви председателят на Сдружението за достъпна и качествена храна д-р Андрей Велчев, който настоя контролът да не се изчерпва само със следене на надценките, а да обхване и безопасността на продуктите, особено на плодовете и зеленчуците.

Повод за коментара стана проведената вчера среща между представители на правителството, начело с премиера Румен Радев, браншовите организации, работодателите, синдикатите и регулаторите, посветена на мерките срещу високите цени на храните.

Акцент и върху качеството

В интервю за Радио Фокус Велчев подчерта, че за първи път от Министерския съвет се чуват ясни сигнали, че освен цените ще се следи и каква храна достига до потребителите. „На масата на българския потребител трябва да се поставя качествена храна, а не такава, която носи дори мигновени негативи за здравето както на най-младите, така и на по-възрастните хора в България“, заяви той.

По думите му големите търговски вериги трябва реално да спазват стандартите, които рекламират пред клиентите си. „Те гарантират определени стандарти, но очевидно не само българските производители, а и българските потребители виждат, че във веригите основно се продават чужди, а не български продукти“, коментира Велчев.

Тревога за контрола върху вносните храни

Председателят на сдружението отправи и сериозни критики към начина, по който се контролира вносът на хранителни продукти у нас. Според него не е достатъчно институциите да разчитат само на документи и проверки на границата.

Велчев посочи, че през последните два месеца производителите са били подложени на постоянни проверки от страна на Министерството на земеделието и Агенцията по храните, но същевременно контролът върху вносителите остава недостатъчен. „Немислимо е да се разчита само на документи или на граничен контрол“, предупреди той.

Строги мерки за пестицидите

По думите му на срещата е било обсъдено и затягане на контрола върху вноса на плодове и зеленчуци с опасни препарати. „Ще има изключително строги мерки и по границата, за да не се допуска внасянето на храни с пестициди“, заяви Велчев.

Той предупреди, че на пазара продължават да се продават продукти с неясен произход и без достатъчна проследимост. „Вие си купувате един домат, но после не можете да намерите човека, от когото е купен този домат, и не знаете дали той ви е отровил или не“, каза още председателят на Сдружението за достъпна и качествена храна.

