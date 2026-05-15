Страх и блокада в самоковско село след открита граната в кола

Страх, напрежение и засилени мерки за сигурност разтърсиха самоковското село Говедарци, след като взривно устройство беше открито, прикрепено към лек автомобил. Случаят вдигна на крак полиция, пожарна, линейка и специализиран екип за борба с тероризма, а районът около колата беше незабавно отцепен.

Сигналът е подаден около 11:00 часа на 14 май от собственика на автомобила Митко Джоргов, който сам забелязал подозрителен предмет зад джантата. „Видях черна свинска опашка, а след това и зелена граната, прикрепена към гумата“, разказа той пред бТВ.

По думите му веднага е позвънил на телефон 112, след което на място са пристигнали полицейски екипи, пожарна и спешна помощ, а по-късно и антитерористи.

Заради опасността живеещите в близките къщи са получили разпореждане да останат по домовете си до приключване на операцията. Устройството е било обезвредено и иззето за експертиза.

Към този момент няма официална информация дали става дума за бойна граната или за бутафорно устройство. Според Джоргов обаче служители на място са заявили, че тепърва ще се установява реалната опасност на открития предмет.

Случаят придоби още по-тревожен оттенък заради твърденията на собственика, че от близо две години е в остър конфликт с конкретно лице. По думите му не е случайно, че устройството е открито именно в деня, в който е било насрочено съдебно дело между двамата.

Адвокатът му Василка Мазганова също заяви, че има сериозни основания да се подозира връзка между конфликта и откритото устройство. „Не считаме, че е случайно, че в деня на делото да бъде открита бомба в автомобила на моя клиент“, посочи тя.

Допълнително напрежение внася и информацията, че охранителни камери в района са заснели човек, преминаващ покрай автомобила около 3:00 часа през нощта - само няколко часа преди откриването на устройството. Записите вече са предадени на разследващите органи.

Към момента няма информация за задържан извършител. Разследването по случая продължава.

