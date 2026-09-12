Обезглавиха бойна граната, закрепена за кола
Прокуратурата започна разследване за опит за взрив
Следете всички новини, анализи и коментари за Граната. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прокуратурата започна разследване за опит за взрив
Специализиран екип обезвреди устройството, разследват възможен опит за сплашване
Стана ясна съдбата на бащата и сина
Жителите във входа са евакуирани
Каква е причината?
Открито е на 3 октомври в Гоце Делчев
От какво беше предизвикано
Районът е отцепен
Случайни минувачи я открили между дървега до жилищен блок
Около 10.45 ч. днес на телефон 112 е получен сигнал за експлозия на граната в склад за вторични суровини
Граната е открита при ремонтни дейности по линията Пловдив- Карлово в района на село Труд днес. Сигналът е получен около 11 часа, съобщава БГНЕС. Рай...
Експлозия и в Русия. След като по-рано днес взрив разтърси турски град и отне живота на полицай, пострадали има и в Русия. Един е загинал, а четирим...
Кметството в луковитското село Беленци бе отцепен от полицията заради ръчна граната, която се озовала по мистериозен начин в сградата. Боеприпасът е с...
Ръчна граната е била намерена в покрайнините на село Чакаларово, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. От там уточниха, че в полицията в Кирково позвънил...
Военни сапьори обезвредиха гранатата, която беше намерена в стара пловдивска къща, намираща се близо до родилен дом, съобщава bTV. Вчера цял ден хорат...
Отцепиха квартал на Плевен заради съмнения за намерена граната. Тази сутрин работници на една от фирмите за сметоизвозване в града са намерили граната...
Втри ден ръчната граната, което беше намерена на ул."Васил Левски" в Пловдив не е обезвредена, съобщава бТВ. Сигналът бе подаден още в 15:30 часа вче...
Футболният агент Леонид Истрати получи бомбена заплаха. В двора на посредника в молдовската столица Кишинев беше взривена ръчна граната, модел РГ-42....
Ръчна граната е била подхвърлена в задния двор на Конституционния съд на Косово в Прищина в сряда сутринта, заяви представител на полицейските служби...
Война между търговци на ток може да е довела до сплашването Ексдепутатът отказва коментари, защото бил защитен свидетел Бившият депутат от НДСВ Дими...