Всичко за Граната

Следете всички новини, анализи и коментари за Граната. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Общество Регионални
Взрив на спирка в Русия

Взрив на спирка в Русия

Експлозия и в Русия. След като по-рано днес взрив разтърси турски град и отне живота на полицай, пострадали има и в Русия.  Един е загинал, а четирим...

01 май | 19:35
0 коментара
8485
Откриха граната в кметство

Откриха граната в кметство

Кметството в луковитското село Беленци бе отцепен от полицията заради ръчна граната, която се озовала по мистериозен начин в сградата. Боеприпасът е с...

08 март | 12:53
0 коментара
2622