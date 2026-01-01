Горещи новини за обира с калашник и граната в София

Бащата и синът, които бяха задържани за въоръжения грабеж в магазин в жк „Красно село“ в София, остават постоянно в ареста. Съдът реши съдбата им.

Както "Стандарт" вече писа, в понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село". По време на заседанието на съда стана ясно, че бащата е закарал сина си до близкия квартален магазин на 29 декември, който се е намирал в жк „Красно село“. Той е чакал сина си навън в кола. Нападателят е използвал оръжие и е заплашил продавачката с убийство. Той я е принудил да предостави наличния в магазина оборот в размер на 2200 лева.

Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж.

До момента не е установено кой е автор на идеята за грабежа.

„Делото е в начален етап, образувано е на 30 декември 2025 г. Доказателственият материал е в голям обем. След почивните дни ще бъде назначена балистична експертиза, която ще установи дали се касае за огнестрелно оръжие или неистинско. При претърсването на автомобила е била намерена макетна граната, тя също ще бъде обект на изследване, което да установи нейните характеристики“, заявиха от прокуратурата.

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство. Излязъл на свобода преди шест месеца, допълват от полицията.

