Шокиращи подробности за обира с автомат и граната в София

Прокуратурата и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) дадоха подробности относно въоръжения грабеж от баща и син, извършен през нощта в столичния район "Красно село".

На брифинг пред журналисти в Съдебната палата заместник-градският прокурор Георги Мойсев обясни, че около 19:15 ч. едно лице е влязло в магазин "Аванти" в кв. "Красно село" с автомат "Калашников" и е заплашил продавачката с думите: "Ще те убия, това е обир! Давай парите!".

След отказ от нейна страна единият от крадците е заплашил, че ще взриви граната, но след заплахите жената е предала парите, а престъпникът е напуснал магазина с още един човек. Задържаните са двете лица извършители на престъплението - баща и син - съответно на 65-годишна възраст и на 45-годишна възраст, като са задържани за срок от 72 часа.

Ще бъде внесено искане за постоянна мярка "задържане под стража" на 1 януари.

Предстои да стане ясно чрез експертизи дали автоматът "Калашников" и гранатите са истински.

Един от извършителите на престъплението (синът - б.р.) е бил осъден за убийство през 2000 година, като е лежал зад решетките 15 години. След което е осъждан още два пъти и реално е излязъл преди няма и половин година от затвора. Бащата не е криминално проявен

Няма трети задържан по случая. Главен инспектор Емил Емилов, началник сектор "Грабежи" в СДВР, уточни, че единият от крадците е бил установен в близкия блок на домашния им адрес, а другият е бил задържан на територията на бул. "Христо Ботев" в София.

Сумата, която е била взета, е около 2200 лв..

Колата, с която са се придвижвали е иззета и ще бъде използвана за целта на досъдебното производство.

Главен инспектор Емилов призова гражданите да не носят големи парични суми в тях навръх Нова година заради обмяната от лева в евро.

"Ако нещо усетят, че са обект на престъпление, да сигнализират по най-бързия начин МВР. А към големите търговски обекти, да спазват Закона за частната охранителна дейност и по-бързо инкасиране на касовата дейност", апелира главният инспектор.

