Кървава трагедия в София: Млада жена е убита в апартамент
Рускоговорящ мъж е задържан след престъплението
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Рускоговорящ мъж е задържан след престъплението
Мощен заглушител създал опасност за прелитащите самолети
39-годишният е спрян с луксозен автомобил край парк „Гео Милев“.
Загина млада жена, друг е пострадал
Полицията откри 460 000 евро и наркотици
Говори главен комисар Николай Пелтеков
Не за първи път се хвърля да спасява пострадали
Водещият призна, че телефонът зад волана е нарушение, но отрече да е карал безразсъдно с дъщеря си
Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея
Пътна полиция засече телефони зад волана, нередовни документи и опасни технически нарушения
Убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде бъдещата им финансова облага
Говори гл. комисар Любомир Николов
Държавното обвинение пита СДВР къде е лобистът в съдебната система
Засилени проверки на пътя
Акцията в „Ботунец“ разкри нови детайли за групата, свързвана с катастрофата на „Челопешко шосе“
Стари познайници на полицията
Дрогата се шири с бързи темпове
Полицията задържа криминално проявен мъж и иззе марихуана, кокаин, таблетки амфетаминови производни и голяма сума пари
Инфолмацията е на СДВР
Акцията е проведена на два адреса в квартал „Факултета“