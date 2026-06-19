Искри в държавата заради Пепи Еврото

Искри между прокуратурата и МВР прехвърчаха днес в държавата заради лобиста в съдебната система Петър Петров - Пепи Еврото, който е в неизвестност и се издирва.

Къде е Пепи Еврото гласи официалният въпрос, отправен от Софийската градска прокуратура към СДВР. Държавното обвинение заяви в съобщение, че за момента не знае местонахождението на издирвания брокер в съдебната система и бивш собственик на скандалният ресторант "Осемте джуджета".

По-рано днес обаче главният секретар Любомир Николов обяви, че вътрешното министерство има ясни насоки къде е Пепи Еврото. "При издаване на Европейска заповед за арест очаквам бързо да бъде задържан и доведен пред съда", обяви Николов. По този повод днес наблюдаващият прокурор по делото срещу Пепи Еврото за изнудване е поискал от СДВР спешно да изпратят на прокуратурата установената информация относно актуални данни за местонахождението на бившия следовател.

От Софийската градска прокуратура напомниха, че при тях се води досъдебно производство, по което той е обвиняем за изнудване с постановление на наблюдаващия прокурор от 25 август. Пепи Еврото обаче не бил установен, поради което е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на ГДНП от 2023 г. С писмо от 22 май 2026 г. СГП била уведомена от СДВР, че при установяването му Софийска градска прокуратура ще бъде уведомена своевременно. С писмо от 1 юни пък била изискана справка от началника на сектор „Издирване" при СДВР какви действия са предприети за установяване на местонахождението на Петьо Петров и какъв е резултатът от тях. До момент също не бил постъпил отговор.

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