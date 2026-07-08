Десислава Атанасова изобличи Демерджиев. Показа още документи от Турция

Конституционният съдия Десислава Атанасова публикува нова позиция, в която още веднъж категорично доказа с документи, че през април 2024 г. не е пътувала до Дубай заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски.

От пресслужбата на Конституционния съд съобщиха, че Атанасова не е напускала територията на Турция по време на престоя си между 5 и 8 април 2024 г., както и че не е била командирована.

Повод за позицията станаха манипулациите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който на 2 юли по време на парламентарно изслушване заяви, че е установено съвместно пътуване на Десислава Атанасова и Делян Пеевски по маршрут София – Дубай на 5 април 2024 г.

Ден по-късно Атанасова категорично отрече и представи документи и снимки от паспорта си. Сега представи и нови документи.

„Предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън България в периода 5 – 8 април 2024 г.“, посочва тя.

По думите ѝ Атанасова вече е представила документи, удостоверяващи, че е пътувала по маршрута София – Истанбул – София с редовни полети на Turkish Airlines.

Към тях вече е приложено и официално удостоверение, издадено от Дирекция „Сигурност“ към Околийското управление в Истанбул, според което през целия период тя е пребивавала единствено на територията на Турция и не е напускала страната между двата полета.

Атанасова уточнява още, че притежава дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи съгласно Закона за българските лични документи, като правилата за използването му се определят именно от външното министерство.

Конституционният съдия подчертава още, че между 5 и 8 април 2024 г. не е била командирована в Турция и не е ползвала отпуск. По думите ѝ през този период Конституционният съд не е провеждал заседания.

„Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата“, заявява тя.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че институциите били действали единствено въз основа на законово събрани данни. Според него Десислава Атанасова е попаднала в списъка с пътници, направили резервация и евентуално пътували с Делян Пеевски, като продължи с манипулациите и внушенията и определи насочването на общественото внимание към нея като превръщането ѝ в „косвена жертва“ на случая.

Днес PNR-гей стигна и до Страсбург. ДПС сезира всички европейски институции за злоупотребата с власт на Демерджиев. Преди това бившият вътрешен министър Калин Стоянов сезира и OFAC-службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, като заяви: "Демерджиев е на пост министър на МВР, с повдигнато обвинение за корупция".

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