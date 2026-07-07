Дечев потвърди! Пеевски и Атанасова не са пътували заедно

Лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасавоа не са пътували заедно в един самолет. Това потвърди днес бившият вътрешен министър Емил Дечев. "Това, което получих като информация по темата от времето, в което бях служебен министър на вътрешните работи, от Главна дирекция "Гранична полиция" и от ГДБОП е, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и Десислава Атанасова не са летели заедно в посока Дубай", заяви пред БНТ Емил Дечев.

Той се надява скоро да излезе проверката по случая. Дирекция "Вътрешна сигурност" трябва да установи дали някой служител на Гранична полиция или на друга структура на МВР не е извършил престъпление или административно нарушение, стана ясно от думите му.

Според него би могло да се окаже, че някой служител е извършил или дисциплинарно нарушение, или престъпление, прикривайки неистински данни и пишейки неверни данни кои лица минават и с кого пътуват.

"Теоретично всичко е възможно, включително и да е подадена грешна информация на вътрешния министър Иван Демерджиев", смята Емил Дечев.

Според него едно такова разминаване за полета на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, е възможно, тъй като министърът е получил информацията само от ГДБОП, а не от други структури на МВР.

Според Дечев лидерът на ДПС Делян Пеевски търпи много голяма намеса в личната му сфера с аргумент, че е известна публична личност.

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