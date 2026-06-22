Тежките въпроси към Иван Демерджиев

Докато вътрешният министър Иван Демерджиев продължава да се представя като борец срещу политическото задкулисие и корупцията, около самия него се натрупват сигнали, които поставят под съмнение не само действията му, но и моралното му право да раздава присъди от телевизионните студиа.

След сигнала на адвоката на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, с който прокуратурата беше сезирана за евентуален натиск върху кметове и бизнесмени да дават показания срещу политически опоненти, вече е налице и нов сигнал. Този път от бившия вътрешен министър и настоящ депутат Калин Стоянов, адресиран до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Сигналът не е случаен. Той стъпва върху вече съществуващо досъдебно производство срещу самия Демерджиев и поставя въпроса дали не се правят опити това производство да бъде потулено или прекратено по неофициален път.

Обвиняемият министър

В основата на казуса стои разследването за договора за новите български лични документи. Според информацията, изложена в сигнала на Калин Стоянов, още през 2023 г. след проверка на вътрешния одит на МВР са били сезирани прокуратурата и АДФИ за действия на Иван Демерджиев, свързани с подписването на допълнително споразумение за близо 81 милиона лева по проекта за новите лични карти.

Последвалото разследване води до образуване на досъдебно производство, а през април 2025 г. Софийската градска прокуратура повдига обвинение на Демерджиев. По-късно обвинителният акт е внесен в съда, но делото е върнато за отстраняване на процесуални нарушения.

Оттогава настъпва тишина. Именно тази тишина е една от причините за новия сигнал на Калин Стоянов.

Срещи, влияние и удобни експертизи

Най-тревожната част от сигнала е свързана с твърдения, че Демерджиев е провеждал срещи с представители на институции, имащи отношение към делото срещу него, в опит да бъде намерен вариант за прекратяване на наказателното производство.

Още по-сериозно звучи твърдението, че самият Демерджиев е коментирал пред различни хора назначаването на нова експертиза по делото и е изразявал увереност, че резултатът ще бъде в негова полза, защото експертите „не били случайни“. Според изложеното в сигнала той бил убеден, че новата експертиза ще промени хода на производството, тъй като първоначалното заключение не го удовлетворявало.

Ако подобни твърдения бъдат потвърдени, това би означавало не просто натиск, а опит за влияние върху ключови елементи от наказателния процес.

В сигнала си Стоянов задава въпрос, който неизбежно възниква и в обществото: предстои ли делото срещу Демерджиев отново да бъде внесено в съда или ще бъде прекратено тихомълком?

От „кошаревски свидетели“ към натиск върху институции

Новият сигнал идва само дни, след като адвокатът на Делян Пеевски поиска прокуратурата да провери твърдения, че Демерджиев и високопоставени служители на МВР са упражнявали натиск върху кметове и бизнесмени, за да бъдат използвани като своеобразни „кошаревски свидетели“ срещу политически опоненти.

Според изложените твърдения са били търсени хора, които да подават сигнали и да дават показания срещу Пеевски, като целта е била създаване на публичен и институционален натиск срещу лидера на ДПС.

Разбира се, тези твърдения тепърва трябва да бъдат проверени от компетентните органи. Но когато подобни обвинения идват на фона на съществуващо наказателно производство срещу самия министър, те започват да изглеждат още по-сериозно.

Най-компрометираният министър в центъра на нова буря

Случаят не съществува във вакуум. През последните години името на Иван Демерджиев многократно е попадало в центъра на различни обществени и политически скандали.

Сред тях са обвинението за безстопанственост по договора за новите лични карти, скандалът около среднощното му посещение в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“, обвиненията за политически чадъри и кадрови зависимости, както и поредицата конфликти с представители на различни институции.

Към това се добавят и публикации за близки до него политически и организационни кръгове, свързвани с фирми и бизнес интереси около обществени поръчки. Особено показателни са публикациите за близки до Демерджиев лица и строителната фирма „Парсек груп“ – дружество, чието име многократно изплува около обжалвани обществени поръчки, блокирани инфраструктурни проекти и производства на Комисията за защита на конкуренцията.

Нито едно от тези твърдения само по себе си не доказва незаконна дейност. Но събрани заедно, те изграждат образ на политическа фигура, около която въпросите стават повече от отговорите.

Безпрецедентната ситуация

В сигнала на Калин Стоянов има едно изречение, което трудно може да бъде подминато. Според него България се намира в безпрецедентна ситуация – начело на Министерството на вътрешните работи стои човек, срещу когото има повдигнато обвинение по дело с корупционен характер.

Това е и големият обществен въпрос. Защото когато министърът, който трябва да гарантира върховенството на закона, сам е обект на наказателно преследване, стандартът за прозрачност трябва да бъде многократно по-висок.

Вместо това обществото получава сигнали за натиск, твърдения за влияние върху свидетели, съмнения за контакти с институции по собственото му дело и все по-малко отговори на все по-много въпроси.

Големият тест за прокуратурата

Днес залогът е по-голям от съдбата на един министър. Залогът е дали институциите ще покажат, че са способни да разследват еднакво и безпристрастно всеки – независимо дали е кмет, депутат, бизнесмен или действащ министър на вътрешните работи.

Защото ако сигналите за натиск върху свидетели, влияние върху експертизи и опити за въздействие върху разследвания останат без отговор, обществото неизбежно ще стигне до извода, че законът не е еднакъв за всички.

А именно това е най-опасното послание, което една демократична държава може да изпрати към собствените си граждани.

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