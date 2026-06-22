Политически оксиморон или как подсъдим министър се прави на стожер на законността

Може ли министър, подсъдим за безстопанственост и умишлено сключване на неизгодна за държавата сделка да бъде стожер на законността и морала? Логиката и етичните правила сочат, че отговорът на този въпрос категорично e не. Но не такава е реалността. Поне не и у нас.

Изкривената реалност

От месец и половина насам начело на МВР е именно човек, който е подведен от прокуратурата под отговорност и изправен пред Темида за нарушаване на Закона за обществените поръчки при сключването на сделката за изработването на новите документи за самоличност и за ощетяване на хазната с близо 1,5 млн. лева.

Във всяка друга демократична страна-член на ЕС подобно лице щеше или да се е оттеглило само от политическата сцена или да е изпратено в принудителен „отпуск“ от политиката, докато тече делото в съда и Темида каже тежката си дума. В България обаче въпросният човек – Иван Демерджиев, е натоварен с отговорността да бди за законността. Резултатът е, че позира почти ежедневно пред камерите, обяснявайки, че МВР проверявало и разследвало цяла поредица политици. Което по принцип е именно работата на вътрешното министерство, стига да го прави безпристрастно, да спазва законите, да борави с истински факти и да каже най-малкото имената на всички въпросни политици. Демерджиев обаче по стара традиция казва само едно име – на Делян Пеевски, с надеждата, че няма – пак по стара традиция на овладения от олигархията медиен мейнстрийм – да бъде питан за това какви и дали наистина има някакви доказателства срещу лидера на ДПС.

Как се събират доказателства срещу политически опонент?

Отговор на този въпрос и към момента няма от страна на вътрешния министър, но пък са налични съмнения, че в случая действа на принципа – ако няма доказателства, измислете ги! Тези съмнения бяха вербализирани в сигнал до прокуратурата на депутата от ДПС и адвокат на Пеевски – Хамид Хамид, в който той посочва, че в многобройните си медийни изяви Демерджиев говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС, каквито „по закон МВР няма право“, защото Пеевски е лице с депутатски имунитет. Хамид настоява също така държавното обвинение да провери дали МВР шефът не злоупотребява с властта, която му е дадена и дали заедно с високопоставени служители на полицията не склонява кметове и бизнесмени да станат „кошаревски“ свидетели срещу Пеевски и не фабрикуват „сигнали и свидетелства“ единствено с цел да „удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент“.

МВР като политическа бухалка

Твърдението, че Демерджиев е ръководен от реваншистки подбуди далеч не е случайно. Същото важи и за съмненията, че е впрегнал цялата репресивна машина на МВР, за да притиска политици и бизнесмени да лъжесвидетелстват срещу Пеевски. Те си имат богата предистория от предните два мандата на МВР шефа начело на вътрешното министерство. Той заемаше поста и в първия, и във втория служебен кабинет на Гълъб Донев, като престоят му там записа черна страница в историята на министерство не само заради вече споменатата обществена поръчка, за която е подсъдим, но най-вече заради съмненията, че използва подчинените си и полицейския апарат като цяло като политическа бухалка срещу политици, неудобни за него и за кръга към който принадлежи.

На този фон, повдигнатите от Хамид в сигнала до прокуратурата въпроси звучат напълно логично и изискват сериозна проверка и възможно най-бързи отговори. Да не говорим, че докато Демерджиев хвърля в общественото пространство неподплатени с доказателства твърдения срещу Делян Пеевски, то в същото това обществено пространство постоянно излизат нови факти, доказващи, че ако МВР шефът наистина имаше воля да прочисти властта от корупцията, трябваше да стартира разследванията от себе си.

Медийни разследвания, основаващи се на изцяло публични данни от търговските и фирмените регистри на страната обвързват вътрешния министър с маститата пловдивска строителна корпорация „Парсек груп“, изпълняваща обществени поръчки за милиони, като повдига обосновани съмнения за разпъване на политически чадър над нея от страна на Демерджиев и на дясната му ръка и организатор на кампанията му за парламентарния вот Петромил Сотиров. Това са данни, които безспорно заслужават вниманието на разследващите органи, но въпросът дали МВР ще се заеме с подобна проверка е по-скоро риторичен. Причината е, че докато начело на министерството е Демерджиев, подобна хипотеза е ни повече, ни по-малко оксиморон. Какъвто е и опитът на един подсъдим за злоупотреба с власт министър да се изкара стожер на законността и морален съдник.

Прокуратурата като нужният коректив

И тук идва ролята на прокуратурата, която е наложително да изпълни законовите си задължения и да провери както тези данни, така и твърденията от сигнала на Хамид Хамид. Защото няма нищо по-опасно за демокрацията от това МВР да бъде превръщано в чадър за „свои“ и в политическа бухалка и машина за фалшифициране на доказателства и осигуряване на „кошаревски свидетели“ срещу опоненти.

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