Радев с категорична позиция след скандала с италиански младежи

България няма да допуска прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Това заяви премиерът Румен Радев по повод словесния конфликт между български и италиански младежи пред хотел в Банско.

„В традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемаме подобни прояви и винаги да реагираме. Както и в случая вчера – реагирахме и осъдихме езика на омразата“, коментира министър-председателят пред журналисти.

Радев направи изявлението си по време на посещение на летище „Доброславци“, където се планира изграждането на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център.

Премиерът подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии.

„Българският народ е доказал през вековете своята толерантност. По време на Втората световна война България спаси своята еврейска общност от ужасите на нацистките концлагери и даде морален урок на Европа, който не бива да бъде забравян“, каза Радев.

От МВР съобщиха, че по случая със словесната агресия между български и италиански младежи в Банско е образувана преписка, която е докладвана на компетентната прокуратура.

Всички участници в инцидента са установени. При проверката е станало ясно, че българските младежи са непълнолетни, уточниха от вътрешното ведомство.