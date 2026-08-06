Президентска битка на два тура! Кой ще се изправи срещу Йотова

Президентските избори най-вероятно ще бъдат решени на втори тур, а основната интрига ще бъде кой ще се изправи срещу Илияна Йотова. Около тази прогноза се обединиха социологът Кънчо Стойчев, журналистът Силвия Великова и бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски в ефира на „Здравей, България“.

Според Кънчо Стойчев балотажът е сигурен, като единият участник в него ще бъде Илияна Йотова. По думите му ключът за изхода от надпреварата е в ръцете на ГЕРБ.

„Интригата за втория кандидат е в ръцете на ГЕРБ. Ако партията пропусне тази възможност, това ще бъде краят ѝ. Очаквам кандидат на ГЕРБ“, коментира Стойчев.

Журналистът Силвия Великова не се съгласи с твърденията, че евентуално управление на Йотова като президент задължително би било продължение на политиката на Румен Радев.

„Познавам я лично като човек и политик и смятам, че тя има способността да отстоява собствените си позиции“, заяви Великова.

Според нея именно доброто познаване на качествата на Йотова е сред причините премиерът да застане зад кандидатурата ѝ.

„Той много добре я познава и вероятно иска да си гарантира президентската институция, затова я подкрепя“, допълни журналистът.

Кънчо Стойчев определи Илияна Йотова като „толерантен и борбен човек“, който през годините е показал политическо развитие и натрупал опит.