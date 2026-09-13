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Франция гласува на втори тур

Франция гласува на втори тур

Французите гласуват днес на втори тур на регионалните избори, седмица след първия тур, на който антиимигрантският "Национален фронт" изпревари управля...

13 декември | 10:24
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