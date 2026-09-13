Президентска битка на два тура! Кой ще се изправи срещу Йотова
Социолози виждат балотаж
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Социолози виждат балотаж
Балотажът в ключови градове ще покаже посоката преди президентските избори
Столицата Скопие също избира кмет, а битката между ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ще реши баланса на местната власт
Според проучванията разликата в подкрепата за двамата кандидати е незначителна
Разликата между двамата кандидати в социологическите проучвания е много малка
На първия тур на изборите Тшасковски получи 31,4% а Навроцки – 29,5%
Социологията дава равен или почти равен резултат между двамата кандидати
В неделя Франция гласува на втори тур на парламентарния вот в много избирателни райони
Разликата между двамата е 176 446 хиляди гласа в полза на Гордана Силяновска пред Стево Пендаровски
През Герджиков ГЕРБ има шанс за реванш и връщане в управлението
Клаус Йоханис и Виорика Дънчила се състезават на балотажа
След това тя се снима с всички дошли да гласуват, с членовете на комисията и дори с охраняващите секцията полицаи
Продуцентска компания „All Stars In" обявява втори тур на прослушване за всички роли в „Сватбата на Фигаро" от В.А. Моцарт. Кандидатите следва да по...
Продуцентска компания „All Stars In" обявява втори тур на прослушване за всички роли в „Сватбата на Фигаро" от В.А. Моцарт. Кандидатите следва да по...
Французите гласуват днес на втори тур на регионалните избори, седмица след първия тур, на който антиимигрантският "Национален фронт" изпревари управля...
„Това бяха най-мръсните избори за последните 25 години – избори с много административен натиск, фалшификации, манипулации и купуване на гласове, даже...
Втори тур на кметските избори в Сърница. Най-младата община в страната избира кмет на балотаж. В град Сърница и селата Медени поляни и Побит камък им...
Загреб. Вторият тур на президентските избори в Хърватия се провежда днес. Държавният глава се избира за срок от 5 години, с право да бъде преизбран на...
София. Втори тур преговори за съставяне на кабинет на спасението или нови избори за Нова година. Това ще решават днес структурите на ГЕРБ. Точно в 12...
Новият президент ще е жена