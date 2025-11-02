Балотаж на местните избори в Северна Македония. Борбата е голяма

В 33 общини в Северна Македония, включително и в столицата Скопие, днес се провежда втори тур на местните избори. Право на глас имат над 1 милион избиратели, които ще определят кой ще оглави местната власт в редица ключови населени места. Вотът е важен тест за управляващите и опозицията и ще очертае новите политически баланси в страната.

Къде се гласува и кои са основните опоненти

След първия тур на 19 октомври, когато кметове бяха избрани в 44 от общо 80 общини, сега балотажът ще реши съдбата на останалите 33. В четири общини – Гостивар, Маврово и Ростуше, Врапчище и Център Жупа – изборите ще бъдат повторени след 60 дни, тъй като не бе постигнат минималният праг на избирателна активност.

Днешният вот обхваща големи и малки населени места, като в повечето от тях битката е между управляващата ВМРО-ДПМНЕ и основния й политически съперник СДСМ. В градове като Аеродром, Виница, Крушево, Пробищип, Неготино, Валандово, Дойран и други избирателите избират между кандидати на двете водещи партии.

В други общини, като Боговине, Тетово и Бръвеница, на балотажа се съревновават кандидати на Националния алианс за интеграция (НАИ), ВЛЕН и ВМРО-ДПМНЕ. В Кичево също се очаква оспорвана битка между НАИ и ВМРО-ДПМНЕ.

Независими кандидати и местни сблъсъци

В няколко общини на балотажа участват и независими кандидати, което прави надпреварата още по-непредвидима. В Дебър независим кандидат се изправя срещу представител на ВЛЕН, а в Дебърца – срещу кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. В Кочани изборите противопоставят настоящия временен кмет и кандидата на ВМРО-ДПМНЕ, след като предишният градоначалник подаде оставка заради трагичен пожар в дискотека през март.

В Куманово на балотаж излизат дългогодишният кмет и лидер на движението ЗНАМ Максим Димитриевски и независим кандидат, докато в Македонски брод и Могила независимите решиха да се оттеглят от надпреварата. В Струга и Студенчани също има независими кандидати срещу представители на НАИ.

Решаващите битки в Скопие и околностите

Особено внимание се насочва към столицата Скопие и нейните общини, където вотът има символично значение. В община Център избирателите решават между настоящия кмет от СДСМ и кандидата на движението ЗНАМ. В Шуто Оризари балотажът противопоставя кандидат на ВМРО-ДПМНЕ и на Съюза на ромите, като там трябва да бъдат попълнени и три места в местния общински съвет. В община Карпош се очаква ожесточен двубой между дългогодишния кмет Стефчо Якимовски и кандидата на ВМРО-ДПМНЕ Сотир Лукровски.

А в самото Скопие гражданите ще избират между Орце Георгиевски от ВМРО-ДПМНЕ и 29-годишния кандидат на Левица Амар Мецинович.

Международни наблюдатели и организация на вота

Още вчера в страната започна гласуването за хора с увреждания, болни, затворници и лица под домашен арест, чиито заявления бяха одобрени от избирателните комисии. Според данните на Държавната избирателна комисия над 1500 наблюдатели следят вота – 904 местни и 651 международни.

Изборният ден се очаква да премине при засилена сигурност и голям интерес, тъй като резултатите ще очертаят политическата посока на Северна Македония в навечерието на новия управленски цикъл.

