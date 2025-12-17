Ново напрежение на границата с Гърция

Стачката на гръцките фермери продължава вече две седмици. Днес протестиращите временно блокираха преминаването на тежкотоварни автомобили на граничните пунктове „Кулата-Промахон“ и „Илинден-Ексохи“, съобщават от АПИ.

Ограниченията доведоха до опашка от близо 30 километра тирове на граничния пункт „Капитан Андреево“. Очаква се движението на камиони да бъде възстановено след 20:00 часа.

Стачката създава сериозни затруднения за трафика и транспорта на стоки между България и Гърция, съобщи БЛИЦ

