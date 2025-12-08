Гърците парализират ключови пътища! Фермерските блокади ескалират

Гръцката пътна мрежа е в критична ситуация заради масовите фермерски блокади, които вече са разположени на около 20 ключови места в страната. По обяд се очаква ново заседание на протестиращите, на което ще бъде решено дали да бъдат затворени още точки по пътищата, предупреждава държавната телевизия ЕРТ. Напрежението расте, а транспортният хаос все повече засяга и съседните държави.

Критични гранични блокади

Граничният пункт Промахон срещу Кулата беше отворен вчера вечерта след четиричасова блокада, но тракторите остават на място и се очаква днес пунктът да бъде затворен отново. Затворени за товарни автомобили остават Кипи към Турция, Ексохи към България, както и Евзони и Кипи към Северна Македония. Вече се формират опашки, а напрежението сред превозвачите расте с всяка изминала час.

Магистралата Атина-Солун е блокирана при Никея край Лариса, а ключови пътни отсечки по E65 са затворени в районите на Кардица и Трикала. Общо над 20 блокади са разположени в страната, а само край Никея са разположени приблизително 4000 трактора – картина, която показва мащаба на недоволството.

Ескалация и нови действия

Земеделците от Тесалия вече планират символични затваряния на обходни пътища днес, а в сряда се подготвя блокада на пристанището във Волос. Фермерите от Централна Македония свикват съвещание край Солун, за да координират следващата вълна от действия. Само около Солун блокадите вече са четири.

Протестната вълна избухна преди седмица заради огромното забавяне при изплащането на земеделските субсидии. Скандалът с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ ескалира недоволството, а въпреки че правителството започна частични разплащания, фермерите настояват за цялостно и незабавно изплащане. Според тях закъсненията вече ги поставят на ръба на оцеляването.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com