Атина на бунт! Бой между демонстранти и полиция

Напрегната вечер беляза центъра на Атина снощи, след като студентски протест прерасна в сблъсъци с полицията. Силите на реда използваха сълзотворен газ, а няколко групи демонстранти бяха задържани. Напрежението нарасна внезапно, след като протестиращи започнаха да замерват полицейските кордони с камъни и бутилки.

Участие в демонстрацията взеха студенти, младежки структури на леви партии и анархистки групи. Те излязоха по улиците на Атина, за да отбележат 17 години от убийството на 15 годишния Александрос Григоропулос, който беше застрелян на улицата от полицай. Убиецът е осъден на доживотен затвор и всяка година студентите организират шествие в негова памет.

Тази година кордоните на полицията не позволиха протестът да достигне района на Екзархия и паметника на загиналия ученик, позовавайки се на мерки за сигурност. Това предизвика силна реакция у демонстрантите и анархистки групи нападнаха силите на реда с камъни. Полицията отговори със сълзотворен газ и арестува 14 души.

Напрежението не беше ограничено само в Атина. В Солун също се проведе демонстрация в памет на Григоропулос и там също имаше арести след сблъсъци.

